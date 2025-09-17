Congreso sobre cumplimiento y lucha anticorrupción inició en la Cámara de Comercio de Lima: expertos destacaron el rol de periodismo en este compromiso

El IX Congreso Internacional de Compliance y Lucha Anticorrupción inició este martes en la sede de la Cámara de Comercio de Lima (CCL). A través de dos bloques sobre integridad y cumplimiento normativo, expertos nacionales e internacionales analizaron el impacto de la corrupción en el sector público y privado, y propusieron soluciones frente a esta problemática. La discusión sobre estos temas cobra relevancia debido a la cercanía de las elecciones generales del 2026.

En la inauguración del evento, organizado por la World Compliance Association (WCA), Ana Reátegui, secretaria de Integridad Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros, mencionó que el reto que enfrentarán las instituciones públicas, privadas y académicas en los próximos años es lograr un impacto significativo en la reducción actos de corrupción y prácticas antiéticas.

Ana Reátegui, secretaria de Integridad Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros.

“Por ello, debemos intensificar nuestros esfuerzos y mejorar las capacidades para identificar y gestionar adecuadamente los riesgos de estas prácticas, y fortalecer así la capacidad de prevención y respuesta en nuestras organizaciones. La integridad forma parte de un compromiso sostenido en el tiempo y que debemos asumir como país”, declaró.

En ese sentido, destacó que eventos como el congreso de la WCA Perú permiten compartir experiencias valiosas entre altos directivos, reconocer que persisten los desafíos en materia de lucha anticorrupción y asumir compromisos.

En la mesa sobre cómo liderar con integridad en tiempos de complejidad, Elsa Galarza, investigadora y docente de la Universidad del Pacífico, mencionó que la evidencia internacional señala que los países que manejan sus políticas con integridad generan mayor rédito económico y empleo a la población. “Liderar con integridad es el único camino para construir confianza. La ética se aprende y demuestra en la práctica”, expresó.

¿Qué involucra el ‘compliance’ y por qué es importante para el Perú?

Iván Martínez López, vicepresidente Internacional y cofundador de la World Compliance Association, explicó a El Comercio que el ‘compliance’ involucra un conjunto de herramientas y buenas prácticas que debería desarrollar una organización pública y privada para prevenir las conductas irregulares y de corrupción de su personal.

Iván Martínez López, vicepresidente Internacional y cofundador de la World Compliance Association.

En esa línea, sostuvo que el noveno congreso internacional permite sentar las bases que debería de tener cualquier modelo de ‘compliance’ de una institución para que sea efectivo a partir de experiencias internacionales, establecimiento de políticas éticas y herramientas revolucionarias, como la inteligencia artificial.

Mónica Huertas, presidenta de la World Compliance Association Capítulo Perú (WCA Perú), destacó el lema del evento ‘Unidos por la ética e integridad’, que busca que la cultura del ‘compliance’ pueda ampliarse en el Perú. “Decir que la corrupción mata es una frase real cuando limita el acceso a la salud o la educación, cuando hace que nuestros niños consuman alimentos en mal estado o cuando muere gente por culpa de una obra mal ejecutada“, afirmó.

Mónica Huertas, presidenta de la World Compliance Association Capítulo Perú (WCA Perú).

El poder del periodismo en la lucha contra la corrupción

La mesa ‘El poder del periodismo en la agenda política y lucha contra la corrupción reunió a Rosana Cueva, directora Periodística de América TV y Canal N, Omar Mariluz, director Periodístico del diario Gestión y presentador de Canal N, y Martín Hidalgo, jefe de la Unidad de Investigaciones de El Comercio y fundador de ECData.

José Salazar, periodista y moderador de la mesa, empezó la exposición indicando que el periodismo vive “tiempos difíciles” en su rol de fiscalizar la corrupción. Al respecto, Cueva y Mariluz subrayaron la falta de transparencia del gobierno sobre sus acciones y la estigmatización de la prensa por parte de las autoridades.

Mesa el 'El poder del periodismo en la agenda política y lucha contra la corrupción' con Rosana Cueva, directora Periodística de América TV y Canal N, Omar Mariluz, director Periodístico del diario Gestión y presentador de Canal N, y Martín Hidalgo, jefe de la Unidad de Investigaciones de El Comercio y fundador de ECData.

Hidalgo mencionó que, desde el 2021, se han presentado al menos 10 proyectos de ley que atacan la libertad de prensa o intentan maniatar el trabajo periodístico.

“La labor de medios como El Comercio es hacer preguntas incómodas, realizar un trabajo metodológico, usar diferentes fuentes de información, pedir descargos y analizar en profundidad los temas para informarlos. Existe un ánimo de eludir a la prensa fiscalizadora y de invisibilizar los temas que investiga, como la minería ilegal, que tendrá mucha relevancia en el debate público en la campaña que viene”, manifestó.

Hidalgo resaltó que, de acuerdo a la encuesta el ‘Perfil del nuevo elector’, encuesta desarrollada por Datum Internacional a iniciativa de El Comercio, si bien el 73% de jóvenes peruanos se informan a través de las redes sociales, confían poco en WhatsApp, TikTok, X y Facebook por la cantidad de fake news en ellas. En ese sentido, destacó la importancia y el compromiso de los medios tradicionales, principalmente con miras a los procesos electorales del 2026.