A puertas de las elecciones generales 2026, donde los peruanos elegirán a un nuevo presidente, así como a 60 senadores y 130 diputados tras más de tres décadas, la discusión sobre la corrupción cobra especial relevancia. Según la Contraloría General de la República, este flagelo le ha costado al país más de S/ 110 mil millones, cerca del 15% del presupuesto nacional.

En este contexto, los próximos 16 y 17 de setiembre se llevará a cabo el IX Congreso Internacional de Compliance, que reunirá en Lima a expertos nacionales e internacionales para analizar el impacto económico de la corrupción y proponer soluciones frente a esta problemática. El evento tendrá lugar en la Cámara de Comercio de Lima.

El congreso ofrecerá conferencias magistrales y talleres presenciales y virtuales sobre tendencias y herramientas globales en ética y cumplimiento. Entre los temas destacan la aplicación de la inteligencia artificial, sostenibilidad, economía circular, prevención de lavado de activos, ciberseguridad y protección de datos personales.

Entre los ponentes figuran Ana Reátegui, secretaria de Integridad Pública de la PCM; Verónica Boza, de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP; Iván Martínez López, vicepresidente de WCA Internacional (España); Teresa Tovar, socia de Echecopar; Nancy Yong, líder de servicios de Gobierno Corporativo en PwC Perú; así como representantes de COSAPI, Pacto Global de la ONU y la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial, entre otros.

El congreso cuenta con el respaldo de instituciones y empresas comprometidas con la lucha anticorrupción, como la Cámara de Comercio de Lima, Grupo El Comercio, PwC Perú, Cosapi, Grupo UNACEM y Minsur, entre otras.