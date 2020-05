Familiares de una mujer de 77 años, que falleció a causa del coronavirus el último martes, denunciaron la desaparición del cadáver en el Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón, situado en el distrito de Nuevo Chimbote, en Áncash.

María Jara Varas, hija de la víctima, comentó que este jueves cuando los trabajadores de la funeraria acudieron al centro de salud a recoger el cuerpo de la señora Aquilina Alejos, personal del hospital les comunicó que el cadáver no estaba en el recinto y que desconocía su ubicación.

“Después de varios días de trámites nos dicen que el cuerpo no está, que no figura en los registros, que no le encuentran y no nos dan información. Hasta ahora no sabemos dónde está el cuerpo de mi mamá”, declaró María Jara a El Comercio.

La denunciante indicó que su mamá ingresó el viernes a las 8 p.m. al establecimiento y fue atendida en las carpas del área de triaje, y que recién el sábado por la tarde fue internada en el primer piso del ambiente COVID-19.

Sin embargo, el martes a las 11:15 a.m., cuando el hermano de la señora fue al hospital a preguntar por su salud, le dijeron que ella había fallecido y que regresara más tarde para realizar los trámites del sepelio. Sin embargo, cuando retornó no le permitieron el ingreso al sanatorio.

“Es muy difícil, porque no es un solo dolor, son dos dolores que sentimos como familia: acabamos de perder a nuestra madre y no encuentran su cuerpo. Es angustiante saber que mi familia se está exponiendo en la calle, pidiendo ayuda para que nos den información sobre el cadáver de mi madre. No vamos dejarla; si tenemos que exponernos, lo vamos a hacer”, expresó María Jara.

Ella también cuestionó la falta de información y pésimo trato a los familiares de los afectados de COVID-19 en el centro de salud porque, aseguran, a pesar de dejar sus números telefónicos no les avisan sobre la evolución de los enfermos ni de los fallecimientos.

“¿Cómo no nos van a llamar para avisarnos que ha fallecido nuestro familiar? Hay un pésimo trato, a los pacientes no les dan su comida, están dejando morir a las personas”, acotó la denunciante.

Al respecto, el director del hospital regional, Edgar Caballero Cano, quien no se encuentra en el sanatorio por viaje, comentó que le informaron que hallaron el cadáver en el cementerio San Pedro, de propiedad de la Beneficencia Pública de Chimbote.

De manera preliminar, Cano dijo que “hubo dos bolsas de cadáveres con el mismo nombre de la fallecida” y que se tomarán los correctivos para mejorar la atención. Él trató de justificar este hecho por la falta de personal. “Hay un solo trabajador para más de 100 fallecidos en el último mes. Hay dos psiquiatras que asisten a los familiares y seis psicólogos que se supone deben hacer ese trabajo. Si no lo han hecho, se prescindirá de sus contratos”, sostuvo.

Por su parte, el presidente del Directorio de la Beneficencia Pública de Chimbote, Alberto Hurtado Chancafe, confirmó que hubo un error por parte del hospital regional y que ya han ubicado el cuerpo de la mujer. “Para tranquilidad de los familiares se le va a mostrar fotos con el nombre del ataúd. Así también se destapará (el féretro) para que vean el cuerpo”, precisó Hurtado.

”No se ha podido ubicar el cadáver”

No obstante, hasta el cierre de esta nota, Arturo Apéstegui, sobrino de la señora Aquilina, afirmó que no habían ubicado el cadáver. Comentó que los trabajadores de la beneficencia mostraron a sus primos una foto de los restos de su tía, pero no la han reconocido.

“Lamento decir que hasta el momento no se ha podido ubicar el cadáver de mi tía. Mis primos dicen que le han presentado una fotografía que no corresponde a su mamá, por eso sigue no habido el cadáver. Esto es un acto inhumano, es una tremenda irresponsabilidad”, cuestionó Apéstegui.

Los deudos pidieron la intervención del Ministerio Público y anunciaron que tomarán acciones legales para que se esclarezca este hecho. Según los funcionarios del hospital regional y del SIS ayer fueron retirados dos cadáveres con el mismo nombre para ser sepultados en el cementerio San Pedro, en Chimbote.

“Este atropello inhumano no puede ocurrir, es un abuso lo que se está cometiendo. Si hay dos féretros que han salido con el mismo rótulo, queremos que se indague y verifique. Queremos que este hecho se esclarezca y den solución a nuestro justo reclamo, queremos saber dónde está el cadáver de mi tía. Advertimos una tremenda negligencia de las autoridades, ellos no pueden haber sacado el cadáver sin haber consultado a la familia, sin preguntar si deseaban enterrar o cremar a la fallecida”, enfatizó.

En los últimos días se han presentado quejas por parte de familiares de los occisos. Ellos denuncian que los cuerpos son metidos en bolsas y sepultados en fosas comunes en el camposanto San Pedro, y que no les brindan una adecuada información sobre el estado de salud de sus seres queridos en el sanatorio regional de Nuevo Chimbote.

SIS cambia lugar de entierro

Desde el viernes pasado, la Beneficencia Pública de Chimbote se encarga de la inhumación de los restos de las víctimas de la pandemia que fueron internadas en el hospital regional por disposición del Seguro Integral.

Antes este servicio y la cremación los efectuaba el cementerio privado Lomas de la Paz, situado en Nuevo Chimbote, pero la aseguradora del Ministerio de Salud decidió contratar a la beneficencia porque de esa forma se reducían los gastos del sepelio.

El jefe del hospital regional, Edgar Caballero, precisó que el Seguro Integral de Salud tomó la decisión de evitar las cremaciones en Lomas de la Paz e inhumar los cuerpos en el cementerio de San Pedro para optimizar los costos. El entierro en tumba individual en el camposanto Lomas de la Paz cuesta S/3.000 y las incineraciones S/2.500, mientras que en la beneficencia solo la sepultura se cotiza en S/2.070.

Según la Sala Situacional del Ministerio de Salud, a la fecha, en Áncash, se registran 3.455 casos de coronavirus; 241 personas han muerto a causa de la pandemia.

El Comercio mantendrá con acceso libre todo su contenido esencial sobre el coronavirus

¿Quiénes son las personas que corren más riesgo por el coronavirus?

Debido a que el COVID-19 es un nuevo coronavirus, de acuerdo con los reportes que se tienen a nivel mundial, las personas mayores y quienes padecen afecciones médicas preexistentes como hipertensión arterial, enfermedades cardiacas o diabetes son las que desarrollan casos graves de la enfermedad con más frecuencia que otras.

¿Debo usar mascarilla para protegerme del coronavirus?

Si no tiene síntomas respiratorios característicos del covid-19 (tos) ni debe cuidar de alguien que esté infectado, no es necesario llevar una mascarilla. La OMS recomienda evitar su uso, debido a que en esta pandemia, estos implementos puede escasear. Ahora, recuerde que si usa uno, este es desechable; es decir, solo se puede utilizar una vez.

VIDEO RECOMENDADO

Escalofriante confesión de mujer que descuartizó a panadero en SJL (VIDEO)