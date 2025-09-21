Luego de una serie de intensas protestas por parte de las comunidades del distrito de Machu Picchu Pueblo, que resguarda a la ciudadela inca más famosa del país, la Presidencia del Consejo de Ministros informó que lograron concretar una serie de acuerdos tras un diálogo entre autoridades, empresarios y la sociedad civil, que permitirán el retorno de los miles de visitantes a Machu Picchu.

El principal acuerdo de estas mesas de diálogo es que la empresa Consettur Machu Picchu SAC continuará operando en la ruta hacia la maravilla mundial, a pesar de que la concesión otorgada a esta culminó el pasado 5 de septiembre luego de tres décadas de uso exclusivo.

La carretera Hiram Bingham une Machu Picchu Pueblo con la ciudadela inca y el trayecto dura media hora aproximadamente. Quienes opten por no subir con el bus, pueden hacerlo a través del camino inca que une al pueblo con la maravilla mundial. Foto: Andina

“Las empresas Consettur Machu Picchu SAC e Inversiones Sumaq San Antonio de Torontoy SA implementarán un plan de contingencia, dentro de la cordialidad y respetando las normas legales vigentes”, indicó la PCM.

Es decir, junto a Consettur, también operará en dicha ruta la empresa San Antonio de Torontoy, la misma que fue asignada por la Municipalidad de Urubamba y cuya flota de 18 buses permanecía varada por la negativa de Peru Rail al traslado de los vehículos hacia la ciudadela de Machu Picchu.

Un total de 18 buses permanecen varados sin poder brindar el servicio en la ruta Hiram Bingham, pese a la autorización de sus operaciones en Machu Picchu por parte de la Municipalidad de Urubamba. Foto: difusión

Otro importante acuerdo es que la Municipalidad Provincial de Urubamba garantizará la socialización de la información del proceso en curso que determinará al nuevo operador del servicio de transporte a la Ciudadela Machu Picchu.

“Los municipios, provincial y distritales, coordinarán con la Policía Nacional del Perú para garantizar la seguridad del servicio de transporte de los turistas”, indicó y saludó la voluntad de diálogo que ha permitido llegar a acuerdos que benefician a los miles de turistas que visitan Machu Picchu y a los cusqueños.