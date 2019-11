La ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz, explicó que la supervisión documentaria que realiza una comisión del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) en la zona del proyecto Tía María, en Arequipa, se trata de una verificación de la etapa de exploración del Estudio del Impacto Ambiental (EIA).

En entrevista para Radio Yaraví, dijo que personal de la entidad adscrita al Ministerio del Ambiente (Minam), realizará una revisión de campo en la zona, y que si se constatara que no existen condiciones de viabilidad del EIA del proyecto cuprífero se presentará la información a la empresa minera para que tome una “decisión responsable”.

“Creemos que el OEFA tiene que intervenir y hacer una verificación in situ de lo que ha sido la etapa de exploración de lo que se ha hecho. Si se ha cumplido las medidas. [¿Es una revisión del EIA?] Es una revisión de campo de lo que se ha hecho a la luz del EIA. Es decir, no es que agarre el documento y diga que ‘esto está bien y está mal’. Yo tengo que ir al campo con el estudio en la mano para ver si los puntos se están cumpliendo. El equipo del OEFA también lo que va a hacer en la zona es identificar cuales serían aquellas situaciones que, en el EIA, que están establecidas, no se están cumpliendo. He pedido especialmente que me puedan dar, como brazo técnico del ministerio, las recomendaciones sobre oportunidades de mejora”, dijo.

“Esperamos que si eso aparece [situaciones que no se cumplen], y se contrasta con el de la sociedad, la empresa asuma una decisión responsable, que podría ser, no quiero adelantar opinión en esto, pero podría ser: hemos identificados estos temas, primero no construir porque es un compromiso que asumió la empresa, pero, además, hacer un trabajo con la población para identificar esas preocupaciones y posibles soluciones, y eso podría conllevar una modificación del EIA”, agregó.

Respecto a que si se evalúa sobre si se solicitaría la revisión del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto Tía María, por un organismo internacional, Fabiola Muñoz precisó que primero debe obtener la información recopilada por el OEFA. Dijo que la supervisión en la zona no tiene un plazo fijo.

“Primero quiero obtener la información. [¿Cuánto tiempo trabajará el OEFA?] Hemos pedido que sea lo más rápido posible. Tienen que tomarse su tiempo de estar en campo, puede ser una semana, puede ser algunos días, pero depende de lo que se vaya encontrando”, precisó.

Llamado al diálogo

La titular del Minam llamó al diálogo sobre el proyecto minero Tía María. Reiteró que no empezará la construcción del mismo si no existen las condiciones sociales para ello. Recordó que empresa minera firmó un documento donde señala que si no existen las condiciones sociales no iniciará la construcción.

“Quisiera hacer un llamado a toda la población del Valle del Tambo y de Arequipa para que por favor vean que el diálogo es la única forma de seguir avanzando. El proyecto no va a empezar porque la empresa misma firmó un documento en donde se establece que mientras no existiera las condiciones sociales, y claramente no existen, no iba a empezar la construcción”, indicó para Canal N.

Muñoz señaló que el Gobierno es respetuoso del estado de derecho, razón por la cual se otorgó la licencia de construcción al proyecto Tía María, pero también considera que no existe las condiciones sociales para el inicio de la construcción.

Explicó que se presenta este panorama porque existe una desconfianza en la población que puede abordarse a través del diálogo y transparencia en la información. Consideró que las protestas, perjudican a los agricultores que se encuentra en plena cosecha y los escolares que pierden clases. No obstante, dijo que estas manifestaciones también crean desconfianza a los inversionistas.

Respecto a las expresiones del presidente del Gobierno Regional de Arequipa, Elmer Cáceres, quien señaló que el jefe de Estado, Martín Vizcarra, tiene un doble discurso, la ministra dijo “son declaraciones que no ayudan en un momento como este. Para nosotros la posición siempre ha sido muy clara y somos respetuosos del estado de derecho”.