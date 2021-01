La fiscal Isabel Galván Calle, coordinadora nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas, presentó este lunes la apelación contra la resolución que dispuso la liberación del bosnio imputado por narcotráfico Smail Sikalo, vinculado al Cártel de los Balcanes, uno de los más grandes que opera en el país.

El último viernes, el juez Luis Pérez León, de la región La Libertad, resolvió variar la medida coercitiva del investigado de prisión preventiva a comparecencia con restricciones. Esto debido a que, según la resolución judicial, Sikalo fue detenido en enero del 2019 “de forma arbitraria”. El bosnio saldrá en las siguientes horas en libertad, tras pasar los controles del Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

“Se establece que existe un nuevo elemento de convicción que constituye el documento remitido por la Policía de Buenos Aires a la Fiscalía respecto a intervención de los procesados Roque Montesinos e Ismael Sikalo, el cual es de vital importancia para determinar que el último de los nombrados, es decir, el procesado que está solicitando el cese, fue detenido en forma arbitraria, sin que exista ninguna causal de flagrancia respecto a su persona y que si bien hay actos de investigación que lo vincularían con el ilícito, esto no convalida la detención arbitraria del que fue objeto”, se lee en los argumentos del juez.

Sin embargo, para la fiscal Galván Calle, la intervención policial que se realizó aquella vez es un hecho “independiente” a la detención del investigado por el delito de narcotráfico. Según relató, los agentes de la Policía intervinieron en un primer momento a Roque Montesinos e Ismael Sikalo por haber ingresado a una vivienda en la Urb. El Golf -donde se incautó la droga- trepando el frontis del inmueble, lo que llamó la atención de los vecinos. No obstante, el acta policial por este hecho fue registrado recién en agosto de ese año.

“El juez [Pérez León] ha evaluado varias veces el caso para emitir la medida de prisión, la sala también ha evaluado si estaba o no en flagrancia, en ningún momento se cuestionó, porque se sabía que no estaba relacionado. Una cosa es el ingreso ilegal a esa casa y otra es la intervención por drogas, como parte de una organización criminal”, manifestó la fiscal.

Sikalo cumplía prisión preventiva desde el 2019 tras haber sido intervenido en la vivienda de la Urb. El Golf, en el distrito de Víctor Larco Herrera, en Trujillo, en la que se incautó 1.3 toneladas de cocaína. Junto con él, también fueron detenidos Anibal Roque, Carlos Pastor y Víctor Pinillos. Flavio Abanto, quien le habría presuntamente alquilado la casa al bosnio, se dio a la fuga.

En diálogo con El Comercio, el abogado de Smail Sikalo, Carlos Cotrina, señaló que “se ha hecho justicia”. Reconoció que el imputado no tiene arraigo domiciliario; sin embargo, señaló que ese presupuesto no ha sido materia de cuestionamiento para la defensa.

“Hubo una intervención arbitraria primaria y luego la detención también arbitraria, porque primero interviene la comisaría y no sabemos por qué razón, porque esa información [del ingreso ilegal a la casa] nunca fue contrastada […] Yo solo he cuestionado el primer presupuesto de los tres de la prisión preventiva. Él no tiene un arraigo acá, eso nadie cuestiona”, dijo a este Diario.

En tanto, la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura (Odecma) de La Libertad dispuso iniciar investigación preliminar al juez Pérez León por “presunta conducta disfuncional incurrida al disponer el cese de prisión preventiva”.

Según informó la Odecma a través de un comunicado de prensa, la medida se tomó a fin de “prevenir y combatir todo acto que constituya infracción a los deberes de la función jurisdiccional y que linden con la corrupción”.

