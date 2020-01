Una joven denunció a un sujeto por tocamientos indebidos dentro de un supermercado en Ica. Bélgica Absi Mejía contó que el hecho se produjo la tarde del pasado 28 de enero, cuando ella estaba formando una fila en el local comercial ubicado en la cuadra 2 de la calle Callao de la referida ciudad.

La agraviada dijo a RPP Noticias que ella junto a su prima esperaban llegar a una de las cajas para pagar los pañales de adultos que compraron en el supermercado Maxiahorro para su abuela, a quien fue a visitar a Ica por unos días. En ese momento, ella contó que ocurrió el acto y luego el hombre eyaculó.

Absi Mejía cuestionó que ninguna persona ni trabajadores del lugar la hayan ayudado a atrapar al hombre acusado de tocamientos indebidos.

“De pronto sentí el pantalón mojado. Me pareció raro, volteo y veo que el señor que tenía el short manchado con resto de semen. Lo increpo, solicito ayuda. Le propiné un par de bofetadas, pero ante mis gritos nadie reaccionó. Estuve ahí y el vigilante me dijo que no lo podía atrapar porque solo estaba para recepcionar paquetes. Esa es mi indignación porque había personas para ayudarme y nadie lo hizo”, señaló.

Bélgica Absi Mejía, quien ya retornó a Lima, dijo que presentó la denuncia ante la Depincri de Ica. Señaló que su denuncia también la compartió en las redes sociales y debido a esta publicación pudo dar con la identificación del hombre. Dijo que este viviría en el distrito de Santa María en Ica.

Además, pidió que los representantes del supermercado en Ica le brinden las imágenes registradas en la caja número 3 donde ocurrió el hecho para poder sustentar con más pruebas su denuncia.

“En las imágenes [el hombre] se tapa la parte izquierda del short con una gorra con visera y una bolsa negra. Sería un joven que se llama Manuel Monje y he buscado y efectivamente he dado con la persona porque yo me acuerdo de la persona y mi prima es testigo de lo sucedido y sí es. Otra chica me ha escrito por Facebook denunciándolo a él que había hecho lo mismo con ella. Le puse la foto y me dijo que ‘sí, él es’, pero no lo llegó a denunciar”, afirmó.

