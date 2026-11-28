Un sismo de magnitud 3.9 se registró este 28 de noviembre en Ica a las 8:11 a.m., de acuerdo con el reporte oficial del Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

El movimiento telúrico tuvo su epicentro localizado a 65 kilómetros al suroeste de la ciudad de Ica y alcanzó una profundidad sísmica de 37 kilómetros. El organismo oficial precisó que la intensidad máxima observada en la superficie alcanzó el nivel II-III en la ciudad de Ica.

Las autoridades locales de gestión del riesgo no han reportado daños materiales ni personas afectadas tras este fenómeno ocurrido durante las primeras hora del sábado. Por su parte, la escala del IGP clasificó este evento dentro del rango verde por tratarse de un movimiento menor a magnitud 4.5.

Este reporte sísmico ocurre pocos días después de otro temblor percibido en el departamento de Ica el pasado 25 de noviembre a las 4:07 a.m.. Aquel evento previo presentó una magnitud de 4.2 y una profundidad de 42 kilómetros, situando su epicentro a 90 kilómetros al oeste de San Juan de Marcona, en la provincia de Nasca.