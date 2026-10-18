Más de cinco décadas de escritura desarrollada entre el Perú, México y Francia se reúnen en Una ilusa rosa azul en el desierto, volumen que recupera la obra poética de Elqui Burgos, autor cajamarquino cuya trayectoria estuvo marcada por su traslado a París en la década de 1970.

La publicación permite recorrer distintas etapas de una producción que comenzó con Cazador de espejismos y continuó con títulos como Sublimando al impostor y El Cristo de Elqui. A ellos se suman los libros desarrollados durante su etapa fuera del Perú: Res mística, French amour, H+? y La última pluma del dinosaurio.

Elqui Burgos y una vida entre el Perú y París contada a través de la poesía

Más que una recopilación cronológica, el volumen busca mostrar las transformaciones de una escritura atravesada por el desplazamiento geográfico y por una búsqueda espiritual que se mantuvo durante buena parte de la obra de Burgos. Su poesía se caracteriza por textos concentrados, un lenguaje directo y una exploración de asuntos vinculados con la existencia cotidiana y la búsqueda de lo absoluto.

Burgos nació en Cajamarca en 1946 y estudió Literatura Hispanoamericana y Española en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde también ejerció la docencia. Tras permanecer un año en México gracias a una beca de la Comunidad Latinoamericana de Escritores, en 1974 se instaló en París, donde siguió estudios de Sociología de la Literatura en La Sorbona.

Esa experiencia fuera del país terminó convirtiéndose en uno de los elementos que atraviesan su producción. El propio poeta define la publicación del volumen como “un irrisorio arreglo de cuentas con este mundo que le ha tocado vivir y amar”.

Elqui Burgos y una vida entre el Perú y París contada a través de la poesía

Una ilusa rosa azul en el desierto será presentada el 24 de noviembre, a las 12:00 m., en el Centro Cultural Inca Garcilaso de la Vega, en el Centro Histórico de Lima. Participarán Elqui Burgos, Françoise Thuillier, Marcos Martos y Carlos Garayar. El ingreso será libre.

Creo que así funciona mejor: De Lirio prácticamente desaparece del cuerpo de la nota y queda el libro como noticia. Además, evitaría en el titular “obra completa” o “edición definitiva”, porque suenan a afirmaciones promocionales; “más de cinco décadas de poesía escrita entre Lima y París” tiene más historia y despierta más curiosidad.

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