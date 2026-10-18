Elqui Burgos y una vida entre el Perú y París contada a través de la poesía
Elqui Burgos y una vida entre el Perú y París contada a través de la poesía
Por Redacción EC

Más de cinco décadas de escritura desarrollada entre el Perú, México y Francia se reúnen en Una ilusa rosa azul en el desierto, volumen que recupera la obra poética de Elqui Burgos, autor cajamarquino cuya trayectoria estuvo marcada por su traslado a París en la década de 1970.

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