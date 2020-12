El médico epidemiólogo e investigador Álvaro Taype Rondan opinó que es “muy poco probable” que la vacuna peruana contra el coronavirus (COVID-19) esté lista para julio del 2021. Ello, luego de que Mirko Zimic, jefe del laboratorio de Bioinformática, Biología Molecular y Desarrollos Tecnológicos de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH), señalara que probablemente para fines de ese mes se podría tener la dosis, “si es que podemos ir muy rápidamente y tener todas las facilidades del caso”.

“Hacer las tres fases [de los ensayos clínicos] hasta esa fecha es muy poco probable. Primero, tiene que presentar su protocolo al Instituto Nacional de Salud, tiene que haber todas las aprobaciones respectivas ahí. Lo que ya de por sí demora algunos meses. Luego, tiene que ir cerrando fase I, fase II, si lo puede juntar las dos en uno solo sería genial, pero luego su fase III va a demorar”, le dijo Taype a El Comercio.

Una opinión similar tuvo el médico pediatra Raúl Urquizo, exdecano de Colegio Médico del Perú (CMP) y representante de esta institución en el Comité de Expertos de Inmunizaciones del Ministerio de Salud (Minsa).

“Cuando llegue a la fase III podemos hablar de la cercanía o no de una vacuna, siempre y cuando los resultados sean bastantes positivos, pero ellos aún no han entrado a la fase III. Es un poco optimista decir eso [que podría estar para julio lista la vacuna], pero las aspiraciones se dan, se proyectan, pero no siempre se cumplen exactamente para esos plazos”, le indicó a El Comercio.

Taype anotó que al laboratorio Pfizer le tomó alrededor de siete meses culminar las tres fases para obtener su vacuna contra el coronavirus. No obstante, precisó que esta firma realizó pruebas en grupos de personas de diversos países y contó con un gran respaldo económico y logístico para llevarlo a cabo.

En tanto, Urquizo indicó que los científicos nacionales sí van a lograr obtener la vacuna, pero “va a demorar más por los recursos”.

La tercera fase de los ensayos clínicos es aquella donde se aplica la dosis candidata a vacuna a un numerosos grupo de voluntarios, así como también se le aplica a otro grupo un placebo. Luego, se monitorea a las personas para saber si es efectiva ( ¿cuántas de las personas a las que se aplicó la dosis se llegaron a contagiar del COVID-19 y cuántas no?, ¿cuántas de las personas a las que se aplicó el placebo se contagiaron de coronavirus y cuántas no?, ¿qué efectos secundarios les produjo?, etc.), explicó Taype.

La vacuna peruana contra el COVID-19 todavía está en la etapa preclínica en animales. Según informó Mirko Zimic, esta fase empezó el sábado pasado y debe concluir en enero. A fines de este mismo mes, estimó que podrían comenzar con los ensayos en personas, si es que logran los permisos de las autoridades del sector salud y el financiamiento, y AGREGÓ que a corto plazo podría obtenerse la vacuna a fines de julio. Pero esto es improbable, tal como afirmaron los expertos consultados para esta nota.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

Cuatro años de prisión para periodista china que cubrió la epidemia de coronavirus en Wuhan

Cuatro años de prisión para periodista china que cubrió la epidemia de coronavirus en Wuhan