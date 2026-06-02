Resumen

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Más allá de las preferencias políticas de cada persona, las segundas vueltas suelen despertar una sensación psicológica interesante | Foto: Archivo / ONPE
Más allá de las preferencias políticas de cada persona, las segundas vueltas suelen despertar una sensación psicológica interesante | Foto: Archivo / ONPE
Por

Carol Núñez Vélez

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