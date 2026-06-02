Carol Núñez Vélez

Psicóloga y comunicadora

Hay decisiones que tomamos con entusiasmo. Elegimos una carrera, un proyecto, una amistad o un viaje porque algo en nosotros conecta con esa posibilidad. Pero también existen elecciones distintas: aquellas en las que no escogemos lo que queremos, sino lo que queda disponible. En esos momentos aparece una emoción silenciosa y poco comentada: el desencanto.

Más allá de las preferencias políticas de cada persona, las segundas vueltas suelen despertar una sensación psicológica interesante. Para muchos ciudadanos no representan la posibilidad de acercarse a su opción ideal, sino la necesidad de decidir entre alternativas que originalmente no estaban en sus planes. No se trata necesariamente de apatía, sino de una experiencia que la psicología conoce bien: la distancia entre nuestras expectativas y la realidad disponible.

El psicólogo Daniel Kahneman explicó que las personas no evaluamos las decisiones únicamente por sus beneficios potenciales, sino también por las pérdidas que percibimos. Cuando sentimos que ninguna opción nos entusiasma, la atención deja de centrarse en lo que podemos ganar y se desplaza hacia aquello que queremos evitar. Elegir deja de ser un ejercicio de ilusión para convertirse en un ejercicio de descarte.

Desde la comunicación ocurre algo similar. El investigador George Lakoff ha señalado que las personas interpretamos la realidad a través de marcos mentales que nos ayudan a dar sentido a lo que ocurre. Cuando ninguna alternativa conecta con nuestras expectativas, esos marcos se llenan de frustración, distancia o resignación. La conversación pública deja entonces de girar alrededor de proyectos compartidos y empieza a construirse desde el desencanto.

Sin embargo, esta experiencia no es exclusiva de la política. Ocurre en muchos aspectos de la vida cotidiana. Elegimos entre ofertas laborales imperfectas, entre horarios que no nos acomodan del todo o entre alternativas que no responden exactamente a lo que buscábamos. La madurez emocional también implica reconocer que no siempre decidimos entre lo ideal y lo incorrecto, sino entre distintas posibilidades limitadas por las circunstancias.

Quizá por eso las segundas vueltas funcionan como una metáfora de algo más amplio. Nos recuerdan que vivir en sociedad implica convivir con opciones incompletas, con desacuerdos y con decisiones que rara vez satisfacen a todos por igual. El problema no es que existan diferencias; el problema aparece cuando el desencanto se transforma en desconexión y la sensación de no sentirse representado termina convirtiéndose en indiferencia.

Aceptar que no siempre elegimos lo que soñamos no significa renunciar a nuestras convicciones. Significa entender que la participación también tiene lugar en escenarios imperfectos. Después de todo, la vida adulta está llena de decisiones tomadas entre lo posible y no entre lo ideal. Y quizá una de las habilidades más importantes no sea encontrar siempre la opción perfecta, sino aprender a decidir sin perder de vista aquello que seguimos esperando construir.