Madre del bebé asesinado en Iquitos, Vanesa Cachique, denunció que habría sido el padre del menor quien ordenó el crimen ocurrido el pasado sábado 6 de mayo. Esto ha dado un giro completo al caso que primero se reportó como un intento de robo en el puente Nanay, distrito de Punchana, Iquitos.

En diálogo con Reporte Semanal, Cachiquie indicó que su pareja, Jesús Bautista, habría planeado el homicidio por no querer pagar los S/ 1.600 de pensión alimentaria que ella le exigía .

El lamentable ataque con un arma punzocortante al bebe de 11 meses en Iquitos puso en alerta a toda la población. Tras cinco días en estado crítico en el Hospital Regional de Loreto, el menor falleció.

Contradicciones en el caso

En un inicio, los padres indicaron que habían salido a un paseo familiar en horas de la noche por el puente Nanay. Ahí, según dijeron, fueron interceptados por dos sujetos a bordo de una moto lineal quienes intentaron robarles. Al no encontrarles nada, apuñalaron al menor.

Dicho puente, según información del Gobierno Regional de Loreto, no cuenta con iluminación y el acceso es limitado a partir de las 9 p.m.

Ante el violento crimen, la Policía Nacional del Perú (PNP) inició las investigaciones correspondientes y reconstruyó la escena del crimen. Sin embargo, al tomar declaraciones de los padres, encontraron que las versiones tenían contradicciones y habían detalles que no estaban claros. Por esa razón, la Fiscalía abrió una investigación preliminar en su contra.

En un informe previo, El Comercio conversó con el general PNP Héctor Bernal quien señaló que la pareja se trasladó en una moto lineal hasta el puente. Agregó que a partir de las 9 p.m. en la entrada de esta vía hay un vigilante que impide el tránsito por la falta de luz. Los padres y el menor llegaron al lugar a las 10:00 p.m. y, con mentiras, habrían logrado ingresar comentando que vivían en un centro poblado cruzando la estructura.

“En el puente no se cometen actos delictivos por la seguridad que hay. Ellos han ingresado a un lugar oscuro, porque no hay alumbrado público, desolado y luego se retiran corriendo del lugar diciendo que los habían asaltado. Después llevaron al bebé al hospital”, declaró.

Policía realizó la reconstrucción del crimen en Iquitos.(Captura Latina)

Además, la pareja denunció que recibió golpes. Sin embargo, los resultados del médico legista no lo corroboran. El vigilante de la zona también ha sido clave para la investigación, pues descartó que los supuestos asesinos hayan salido por el lugar que la pareja había indicado.

El general Bernal indicó que la hipótesis que se manejaba era un problema entre ambos padres que había suscitado en esa situación o que ellos habían coincidido en cometer el delito .

Nuevas declaraciones contra el padre

Sin embargo, el caso ha cambiado por completo luego de que la madre expresara, en sus últimas declaraciones, que Jesús Bautista sería el culpable. Según Vanesa Cachique, Bautista - quien es suboficial de tercera del Ejército - no quería pagar la pensión alimentaria de S/ 1.600.

Declaraciones del papá de 11 meses que murió en Iquitos

“Si querían matarte, me hubiesen matado, pero no a mi hijo. Sé que tú tienes la culpa, yo sé que tú has matado a mi hijo. Lo hiciste para que no me des la pensión de tu hijo”, dijo Cachique a Reporte Semanal.

Por su parte, Bautista señaló a la prensa que la madre de su hijo no se encuentra bien luego de la muerte del bebé, por eso culpa a diversas personas, incluído él.

Además… Recompensa El Ministerio del Interior (Mininter), a través del Programa de Recompensas, ofrece un beneficio económico de hasta S/ 150.000 por información relevante que permita identificar, ubicar y capturar a quienes resulten responsables de la muerte de un bebé de 11 meses, quien fue acuchillado durante un asalto a sus padres en Loreto.

Posibles delitos

El abogado penalista, Aldo Cárdenas, explicó que, de ser los padres los culpables, el delito sería de parricidio y este tiene una pena no menor de 15 años. “Ocurre que este se configura justamente por la relación familiar que existe entre la víctima y el sujeto activo. (...) Las investigaciones determinarán a ver qué tipo de responsabilidades o cuidados se tuvieron al respecto”, indicó

El Código Penal indica en el artículo 107 que el delito de parricidio consiste en: “El que, a sabiendas, mata a su ascendiente, descendiente, natural o adoptivo, o a una persona con quien sostiene o haya sostenido una relación conyugal o de convivencia, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de quince años”.

Por su parte, el abogado penailista Aaron Aleman explicó que en este caso existen dos posibles delitos: el primero relacionado a los eventuales asaltantes y el otro relacionado a los progenitores. Si los que cometieron el crimen son los supuestos asaltantes, el delito sería homicidio calificado que tiene una sanción de pena privativa no menor a 15 años. Por otro lado, en caso los padres sean los involucrados, sería el delito de parricidio en tanto existe una relación especial que poseen los progenitores con la víctima.

El abogado agregó que: “el Ministerio Público deberá investigar a profundidad este caso a efectos de que se pueda determinar la responsabilidad penal correspondiente aplicable ya sea a los padres, a uno de ellos o por el contrario a los eventuales asaltantes”.