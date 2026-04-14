Un colombiano de 82 años murió en un operativo de la Marina peruana en la frontera amazónica entre ambos países, en medio de la jornada de elecciones presidenciales en Perú, anunció el lunes el ministro de Defensa de Colombia.

Colombia y Perú protagonizan una disputa fronteriza desde 2025 por una isla en el río Amazonas sobre la cual ambos reclaman soberanía. Las tensiones menguaron en septiembre, cuando ambos países se comprometieron a garantizar la navegabilidad por ese río.

La noche del domingo, en medio de la jornada electoral por las presidenciales en Perú, la Marina de ese país recibió disparos de fusil mientras intentaba detener una embarcación que navegaba por el fronterizo río Putumayo, en el sureste de Colombia.

El personal fue atacado por integrantes de un grupo armado irregular, aseguraron las fuerzas militares peruanas en un comunicado sin precisar el nombre de la organización.

En medio del enfrentamiento, “perdió la vida el ciudadano colombiano José Miguel Gutiérrez Baquero, de 82 años de edad, propietario de la embarcación”, dijo en la red social X el ministro de Defensa colombiano, Pedro Sánchez.

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Nuestra @FuerzaAereaCol ya realizó la evacuación aeromédica del ciudadano colombiano herido en los hechos ocurridos en el río Putumayo, trasladándolo con todos los… pic.twitter.com/3JsTW9T1gq — Pedro Arnulfo Sanchez S. Orgullosamente Colombiano (@PedroSanchezCol) April 13, 2026

Tras el intercambio de disparos, la embarcación fue capturada y dos de sus integrantes fueron detenidos. Un oficial peruano sufrió una herida leve y está fuera de peligro, según las autoridades de ese país.

Un ciudadano colombiano, hijo del fallecido dueño de la embarcación, también resultó herido. El hombre fue trasladado a Bogotá para recibir atención médica “y salvaguardar su vida” en un vuelo de la fuerza aérea colombiana la tarde del lunes, dijo Sánchez.

El ministro anunció que acordó con su homólogo peruano la conformación de “una comisión binacional” para investigar los hechos.

La frontera entre Perú y Colombia tiene más de 1.600 km de largo. Gran parte de la frontera es natural: las aguas del río Putumayo, que le dan dinamismo al comercio en la zona, pero también a actividades ilegales como el narcotráfico. (Foto: Mindef)

La Cancillería colombiana pidió a Perú el “esclarecimiento” del caso y solicitó información sobre los ciudadanos colombianos detenidos, dijo en un comunicado.

Perú celebró el domingo una jornada electoral caótica en la que la candidata presidencial derechista Keiko Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), se proyecta como favorita para el balotaje con el 17% de los votos, según conteos preliminares.

A cuatro meses de dejar el poder, el mandatario colombiano Gustavo Petro también atraviesa una crisis diplomática sin precedentes con Ecuador, que alega un descuido de Colombia en la seguridad fronteriza e impuso la semana pasada aranceles del 100% sobre las importaciones provenientes de ese país.

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