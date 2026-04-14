Resumen

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Una embarcación de la Guardia Costera peruana patrulla el río Amazonas frente a las costas de la isla de Santa Rosa, en el departamento de Loreto (Perú), situada frente a la ciudad colombiana de Leticia, en la triple frontera amazónica entre Perú, Colombia y Brasil. Foto: José CERPA / AFP
Una embarcación de la Guardia Costera peruana patrulla el río Amazonas frente a las costas de la isla de Santa Rosa, en el departamento de Loreto (Perú), situada frente a la ciudad colombiana de Leticia, en la triple frontera amazónica entre Perú, Colombia y Brasil. Foto: José CERPA / AFP
/ JOSE CERPA
Por Agencia AFP

Un colombiano de 82 años murió en un operativo de la Marina peruana en la frontera amazónica entre ambos países, en medio de la jornada de elecciones presidenciales en Perú, anunció el lunes el ministro de Defensa de Colombia.

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