(Reuters) El presidente Francisco Sagasti se pronunció tras la muerte de una persona durante las protestas que realiza un grupo de trabajadores del sector agroindustrial en Virú, La Libertad. Medida se extendió el jueves desde Ica hacia el norte del país, dejando cientos de buses de pasajeros y camiones cargados de alimentos varados, pues los manifestantes han bloqueado la Panamericana Sur y la Panamericana Norte.

En conferencia con la prensa extranjera, Sagasti calificó la muerte como “una tragedia” y afirmó que se investigarán las consecuencias de la primera víctima de las protestas que comenzaron el lunes.

“Sí me acaba de llegar la información, esto fue en Virú (La Libertad). Realmente es algo que no esta dentro de los esquemas de política del Gobierno. Investigaremos exactamente qué fue lo que sucedió. Realmente es una tragedia. Nosotros no queremos que nadie muera en protesta por defender sus derechos laborales”, indicó.

Por su parte, la primera ministra de Perú, Violeta Bermúdez, afirmó en un discurso ante el Congreso que según informaciones preliminares la muerte en Virú “no estaría relacionada con las protestas” y que una investigación determinará las causas.

Los trabajadores en protesta reclaman un aumento de salarios y la derogación de una antigua ley de promoción agraria que otorga beneficios tributarios a empresas exportadoras y que, afirman, permite el recorte derechos laborales y la operación de firmas que tercerizan el empleo.

Si bien los diálogos entre una comitiva del Ejecutivo y los manifestantes fracasaron por segunda vez ayer miércoles, hoy se vienen reuniendo los trabajadores agrarios con las empresas para llegar a un acuerdo. En tanto, el Gobierno plantea revisar el capítulo laboral de la ley agraria para responder el problema actual y solucionarlo, sostuvo Sagasti.

“Ya es hora de cambiar las condiciones en las cuales esto (la ley) se desarrolló hace 20 años y requiere una revisión integral de la ley; pero por el momento resolvamos el problema de inmediato y eso es lo que hemos planteado al Congreso. No derogar la ley, ni hacer una nueva ley a tontas y a locas, sino realmente hacer un trabajo serio”, manifestó el mandatario.

Bloqueos

En la región La libertad, cientos de trabajadores de la exportadora de uvas, mandarinas y arándanos, Camposol, se plegaron a las manifestaciones que se originaron en la región de Ica el pasado lunes. Asimismo, obreros de la agroexportadora Talsa, también en el norte del país, anunciaron que se unirán a la protesta el viernes.

“Los trabajadores que están en lucha son de la empresa Camposol; han sido agredidos por la policía que ha llegado en gran número para impedir que sigan bloqueando la carretera”, dijo Juan Herrera, dirigente nacional de trabajadores agrarios.

Mientras tanto, en Ica los pasajeros de cientos de buses que se encuentran varados por cuarto día en la carretera se enfrentaron con piedras a los manifestantes que impiden el paso. Mujeres embarazadas, niños y ancianos, en la larga fila de buses y camiones de carga, presentan dificultades para comprar alimentos y agua.

