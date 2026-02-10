Se habilita fraccionamiento del incremento de tarifas de agua en Lima y Callao

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) informó sobre la aprobación de una medida excepcional que permitirá fraccionar el incremento tarifario del servicio de agua potable en Lima y Callao, a fin de evitar aumentos súbitos en los recibos de agua.

Esta medida autoriza a las empresas prestadoras de servicios de saneamiento, como Sedapal, a aplicar de manera gradual hasta diciembre del 2027 el cobro de los incrementos tarifarios correspondientes al primer semestre de 2026, evitando que el total del alza se refleje de forma inmediata en un solo recibo.

“Por ejemplo, para un consumo promedio de 16 metros cúbicos, el incremento inicial será de S/0,35 mensuales, y no de más de S/7,80 de una sola vez, como se preveía. Este ajuste progresivo permitirá que las familias se adapten sin afectar su presupuesto mensual”, explicaron desde el Ministerio de Vivienda.

Asimismo, el titular del sector señaló que “el Gobierno anterior dispuso que la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) evalúe el rebalanceo al alza tarifaria, cuyo plazo vencía el 2025″.

Cabe destacar que el alza de las tarifas responde a una norma aprobada el año 2023, mediante la cual se le encarga a la Sunass evaluar el rebalanceo tarifario orientado a garantizar la sostenibilidad del servicio de agua potable a nivel nacional.