Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Medida excepcional permitiría fraccionar el incremento tarifario del servicio de agua potable en Lima y Callao.
Medida excepcional permitiría fraccionar el incremento tarifario del servicio de agua potable en Lima y Callao.
Por Redacción EC

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) informó sobre la aprobación de una medida excepcional que permitirá fraccionar el incremento tarifario del servicio de agua potable en Lima y Callao, a fin de evitar aumentos súbitos en los recibos de agua.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Se habilita fraccionamiento del incremento de tarifas de agua en Lima y Callao
Perú

Se habilita fraccionamiento del incremento de tarifas de agua en Lima y Callao

Kuélap modernizará su Centro de Visitantes y reforzará la conservación patrimonial del monumento Malcapampa
Perú

Kuélap modernizará su Centro de Visitantes y reforzará la conservación patrimonial del monumento Malcapampa

Elecciones 2026: ONPE dará dos refrigerios y S/ 165 a miembros de mesa
Sucesos

Elecciones 2026: ONPE dará dos refrigerios y S/ 165 a miembros de mesa

Fiscalía investiga explosión en embarcación con combustible que dejó heridos en Iquitos
Loreto

Fiscalía investiga explosión en embarcación con combustible que dejó heridos en Iquitos