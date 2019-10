El 15 de setiembre, durante el allanamiento al domicilio de José Luna Gálvez, excongresista y fundador del Grupo Educativo Telesup, la fiscalía halló S/300 mil en efectivo en un compartimiento del auto estacionado dentro de la vivienda, ubicada en Surco. Según Luna, el dinero correspondía a las matrículas de Telesup del sábado 12, domingo 13 y lunes 14 de octubre. Es decir, tres días después de que se declaró fundada la medida cautelar que anula los efectos de las resoluciones de la Sunedu que deniegan el licenciamiento institucional a la Universidad Privada Telesup.

Dos días después de otorgada esta medida, El Comercio comprobó que la Telesup reanudó sus procesos de matrícula y admisión en virtud de lo dispuesto por el juez Alberto Cohen Vela, del Segundo Juzgado Civil de Bagua de la Corte Superior de Justicia de Amazonas. Además, Telesup informó que en diciembre empezarán las inscripciones para un examen de admisión con miras al inicio de clases en marzo del 2020.

Sin embargo, pese a que la universidad asumió la continuidad de sus actividades, para Mac Donald Rodríguez Sánchez, procurador público de la Sunedu, “el proceso de cierre [de Telesup] tiene que continuar, ahí no habría cambiado nada porque para nosotros no existe la medida cautelar”, dijo a El Comercio.

Explicó que hasta el momento el organismo público no ha sido notificado de la medida cautelar, difundida en redes sociales y a través de comunicados de la misma universidad. “La medida cautelar para que se pueda ejecutar primero tiene que ser notificada a la Procuraduría Pública de la Sunedu para su cumplimiento. Para que se pueda ejecutar se debe pagar [la caución] los S/ 60 mil”.

“Lo que sucede es que mientras no pague no podría siquiera notificarnos a nosotros para cumplir esa medida, pero esto no se puede dar por Telesup porque no se ha notificado a la Sunedu”, agregó.

Por otro lado, informó que “sí notificaron del proceso de amparo y a esta demanda la Procuraduría Pública contestó deduciendo diferentes argumentos para que el proceso no continúe”. Entre ellos, mencionan la nulidad del auto admisorio. “Lo que estamos diciendo es que el proceso de amparo no es el que corresponde para ver este tipo de causas. Lo que corresponde es a través del proceso contencioso, que el juez no es competente para ver este tema en un proceso de amparo”, explicó.

“Habíamos deducido en esta contestación de demanda diversas excepciones, por ejemplo que no es competente el juez porque en Bagua no existe una sede, entonces no tendría que ver ese proceso el juez en este lugar. En el transcurso de la semana o la próxima deben estar notificándonos la decisión final sobre este tema que deducimos”, finalizó Rodríguez.

-Próximas denuncias-

El procurador público de Sunedu dijo a El Comercio que presentarán también una denuncia penal contra Cohen Vela y la Universidad Telesup.

En el caso de juez Cohen, Rodríguez dijo que ya tienen preparada una denuncia penal contra él por el presunto delito de prevaricato. “Vamos a presentar una denuncia penal por el delito de prevaricato porque el juez, en primer lugar, solo se entendió con Telesup que se presentaba como litisconsorte, y lo que se evidenciaba es que, días después de haberse presentado la demanda, se apersonó al proceso y solicitó una medida cautelar; cuando todavía no era parte del proceso. Eso sí es grave. Ya la tenemos preparada [la denuncia] y la debemos estar enviando el lunes”, dijo.

Por otro lado, dijo que la Procuraduría Pública está evaluando las acciones correspondientes para interponer una denuncia penal contra la Universidad Telesup por presunta desobediencia a la autoridad porque “tendrían que haberle notificado a la Sunedu que están continuando con este proceso de cierre. Situación que a la fecha ellos no lo están haciendo. En esta semana vamos a interponer las acciones pertinentes por el delito de desobediencia a la autoridad", explicó.

-El proceso-

El 24 de mayo, el Consejo Directivo de la Sunedu denegó el licenciamiento institucional solicitado por la Telesup y confirmó esta medida en una resolución emitida el 26 de julio, que resolvió el recurso de reconsideración declarándolo infundado.

El 9 de setiembre, Jonathan Jesús Hernández Martínez interpuso una demanda de amparo en contra de la Sunedu ante el Segundo Juzgado Civil de Bagua de la Corte Superior de Justicia de Amazonas solicitando la suspensión de las resoluciones del Consejo Directivo de la Sunedu que denegó la licencia institucional a la Telesup.

Esta demanda fue admitida mediante una resolución el 12 de setiembre y notificada a la Telesup, institución que el 18 de setiembre solicitó su intervención litisconsorcial en el proceso, así como se conceda la medida cautelar que, “luego de una serie de irregularidades” fue declarada fundada el 9 de octubre, “tomando conocimiento por redes sociales y comunicado de la Universidad Privada Telesup sin que hay sido notificada por el Juzgado a esta Procuraduría Pública".

De acuerdo con la medida otorgada, además de suspender temporalmente las resoluciones de Consejo Directivo e informe, se le ordenaba al superintendente de la Sunedu dar a la Universidad Telesup un “plazo razonable” para reformular y presentar su Plan de Adecuación y que se realice una nueva evaluación, "contraviniendo con ello la Reforma Universitaria, la Ley y las normas procedimentales creadas con tal fin”, precisa la denuncia.

-Dato-

La Sunedu informó que el proceso de amparo presentado en Talara (Piura), también por una alumna de Telesup, fue declarado improcedente por el juez. “Tengo entendido que ha apelado y está subiendo a la sala. De los demás que se señalan, a la fecha la Procuraduría Pública no tiene conocimiento”, dijo Rodríguez.

