Dos temblores se registraron esta mañana en Tumbes y en Arequipa en el transcurso de la mañana, con magnitudes de 4,5 y 3,6 respectivamente, según datos oficiales del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

El primer fenómeno ocurrió a las 7:23 a.m. según el portal y las redes sociales del instituto, y su epicentro tuvo una profundidad de 33 kilómetros ubicado aproximadamente a 132 kilómetros al norte de Zarumilla.

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0189

Fecha y Hora Local: 04/04/2026,07:23:27

Magnitud: 4.5

Profundidad: 33 km

Latitud: -2.31

Longitud: -80.33

Intensidad: III Zarumilla

Referencia: 132 km al N de Zarumilla, Zarumilla - Tumbeshttps://t.co/vxJgPyC8J7 — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) April 4, 2026

Según el IGP, la intensidad con la que se percibió fue de III grados en Zarumilla.

El segundo movimiento telúrico tuvo su epicentro a 14 kilómetros al noroeste de Chala, en la provincia de Caravelí, Arequipa, y ocurrió exactamente a las 9:39 a.m.

La magnitud de este sismo fue de 3,6 grados y se sintió con una intensidad de II-III en Chala.

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0190

Fecha y Hora Local: 04/04/2026,09:39:40

Magnitud: 3.6

Profundidad: 80 km

Latitud: -15.76

Longitud: -74.32

Intensidad: II-III Chala

Referencia: 14 km al NO de Chala, Caravelí - Arequipahttps://t.co/l5dVxCS7Wu — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) April 4, 2026

Ninguno de estos temblores han dejado, hasta el momento, daños o perjuicios reportados por alguna entidad local.

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