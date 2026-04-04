Dos temblores se registraron esta mañana en Tumbes y en Arequipa en el transcurso de la mañana, con magnitudes de 4,5 y 3,6 respectivamente, según datos oficiales del Instituto Geofísico del Perú (IGP).
El primer fenómeno ocurrió a las 7:23 a.m. según el portal y las redes sociales del instituto, y su epicentro tuvo una profundidad de 33 kilómetros ubicado aproximadamente a 132 kilómetros al norte de Zarumilla.
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Según el IGP, la intensidad con la que se percibió fue de III grados en Zarumilla.
El segundo movimiento telúrico tuvo su epicentro a 14 kilómetros al noroeste de Chala, en la provincia de Caravelí, Arequipa, y ocurrió exactamente a las 9:39 a.m.
La magnitud de este sismo fue de 3,6 grados y se sintió con una intensidad de II-III en Chala.
Ninguno de estos temblores han dejado, hasta el momento, daños o perjuicios reportados por alguna entidad local.
Reportaje sobre un incendio de medianas a grandes proporciones registrado en un almacén de colchones en San Juan de Lurigancho (SJL). El siniestro fue controlado por más de 15 unidades de bomberos. Se reportan pérdidas materiales totales, sin víctimas mortales. La zona urbanizada generó preocupación entre vecinos.