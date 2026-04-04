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El temblor en Tumbes ocurrió poco después de las 7 a.m. este sábado 4 de abril. (IGP)
El temblor en Tumbes ocurrió poco después de las 7 a.m. este sábado 4 de abril. (IGP)
Por Redacción EC

Dos temblores se registraron esta mañana en Tumbes y en Arequipa en el transcurso de la mañana, con magnitudes de 4,5 y 3,6 respectivamente, según datos oficiales del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

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