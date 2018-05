Solo 22 congresistas tenían tres años de militancia en el 2016

Sebastian Ortiz Martínez/ Alexander Villarroel Zurita

Cuatro meses después de las elecciones generales del 2016, el congresista aprista Mauricio Mulder presentó un proyecto de ley que busca establecer como requisito para postular a la Presidencia de la República o al Parlamento tener tres años de militancia partidaria. Un año y un mes después, el legislador Richard Acuña (APP) hizo una propuesta similar, aunque con ningún candado para regular la lista de invitados.

Si alguna de estas iniciativas hubiese estado vigente en los comicios del 2016, solo 22 de los actuales congresistas habrían cumplido con el principal requisito. Es decir, tener tres años de afiliado en el partido por el cual postularon.

Por ejemplo, el presidente del Parlamento, Luis Galarreta, no habría podido ser candidato por Fuerza Popular debido a que, de acuerdo al Registro de Organizaciones Políticas (ROP), renunció en el 2015 al Partido Popular Cristiano (PPC). Bajo el proyecto de Mulder, tampoco calificaba para ser invitado.

En su planteamiento (482/2016-CR), el congresista aprista señaló que, para ser parte de los invitados (el 25% del total de la nómina), el postulante al Congreso o al Parlamento Andino no debe haber tenido la condición de afiliado en otra organización política en los últimos tres años antes de la convocatoria a elecciones generales.

En este esquema, de los 108 congresistas que no tenían tres años de militancia partidaria en las elecciones pasadas, 71 estaban aptos para ser invitados. De estos, 48 fueron elegidos por Fuerza Popular. Sin embargo, para cumplir el requisito del 25%, el fujimorismo tendría que haber presentado tan solo a 32 personas ajenas a su agrupación.

El proyecto de Acuña (2214/2017-CR), por su parte, eleva de 25% a 40% la cantidad permitida de invitados en la listas al Congreso. Es decir, de 32 a 52.

—“Cierran el sistema político”—

Para el secretario general de la asociación civil Transparencia, Gerardo Távara, las iniciativas de Mulder y Acuña tienden a “cerrar el sistema político e impedir la presencia de nuevos liderazgos”. “Pensamos que ambas propuestas merecen un debate amplio y no deben ser aprobadas como están porque impiden la renovación”, añadió.

Távara cuestionó que el proyecto del congresista de APP sea contradictorio, porque por un lado exige tres años de militancia para postular, pero, por el otro, amplía a 52 los invitados permitidos. “No encontramos razones de peso para apoyar esta ni la iniciativa de Mulder”, subrayó.

El ex secretario general del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) Roque Bravo se mostró a favor de establecer “restricciones” para las personas que desean ser candidatas al Congreso. “En este momento cualquiera que aspire a un cargo público no necesita una afiliación. ¿Cuál es el mensaje? Que mi afiliación no va a servir para nada. Entonces ¿para qué me inscribo en un partido?”, señaló.

En tanto, Richard Acuña negó que su proyecto tenga como finalidad evitar que Julio Guzmán (Partido Morado) o Verónika Mendoza (Nuevo Perú), cuyas agrupaciones están en proceso de inscripción, postulen a la presidencia en el 2021.

“Para nada, la idea es fortalecer a los partidos. Los peruanos ya se aburrieron de los improvisados. Julio Guzmán ha tenido dos años para hacer su partido y si no lo tiene a la fecha es porque no tiene respaldo. Nosotros, en Alianza para el Progreso, reunimos las firmas en menos de dos años, lo hicimos en 11 meses”, dijo a este Diario.

El Comercio intento comunicarse con Mulder, a fin de que fundamente su iniciativa, pero no logró ubicarlo.