En plena ceremonia en el Patio de Honor de Palacio de Gobierno, César Fernández Bazán, cuestionado alcalde de Moche, desairó al presidente Pedro Castillo al devolverle la placa que se le había entregado, junto con otras autoridades locales que lograron el “Sello Municipal Incluir para crecer”.

“ Presidente Castillo, se lo devuelvo [el reconocimiento], quiero pistas y veredas para mi lugar, no me gustan estos reconocimientos a mí, le he devuelto el reconocimiento porque a mi no me representa, yo no estoy para estos shows”, aseveró en el video grabado por él mismo.

“Le he entregado el reconocimiento de Moche, yo no me presto para esas cosas, acá no venimos a respaldar a nadie. Eso es plata para todos los peruanos. Cómo una persona que no ha hecho nada por el Perú me va a reconocer a mí que he hecho bastante. Los que que están ahí en el estrado son títeres, pero Moche no”, agregó.

El incidente se produjo cuando el presidente de la República, Pedro Castillo, encabezaba la ceremonia de reconocimiento a la gestión de más de 550 alcaldes de municipalidades ganadores de la quinta edición 2021 del Premio Nacional “Sello Municipal Incluir para crecer. Gestión local para las personas” por sus buenas prácticas a favor del servicio al ciudadano.

La actividad cuenta con la presencia de la vicepresidenta de la República y ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte, y se realiza en el Patio de Honor de Palacio de Gobierno.

Otros incidentes del alcalde

Fernández Bazán ya había protagonizado otros polémicos incidentes durante su gestión como alcalde. En setiembre del 2020 envió una carta al presidente de la República, Martín Vizcarra pidiendo que levante las restricciones establecidas por el COVID-19, y la firmó con su sangre.

Para ello, acudió a un centro de salud donde le sacaron sangre y firmó la misiva dirigida al presidente. La carta fue enviada con los ministros que estuvieron de visita en la ciudad de Trujillo (La Libertad).

Además, en agosto del 2021, hizo un controversial llamado a la peligrosa banda de sicarios “Los 80″ de Trujillo y a narcotraficantes para que se “mechen” con la Policía Nacional. Esto luego de que el burgomaestre protagonizó una discusión con agentes de la PNP un durante operativo de control en una carretera.

Parte de la mencionada intervención fue captada en video por policías y permitió ver cómo el alcalde se enfrentó verbalmente a los agentes y se muestra, en algunos momentos, reticente a acatar las órdenes. Tras ello, y ya en su domicilio, Fernández realizó un transmisión en vivo desde su cuenta de Facebook para denunciar lo sucedido.

“Uno de los policías me para, le digo: ‘soy el alcalde de Moche’, y me responde, ‘siga nomás’... Más allá me para un policía de nombre Iglesias y otra agente... y por culpa de estos señores, porque primero me dicen que siga y luego me paran, casi accidento a un efectivo que estaba a media pista”, explicó el burgomaestre.