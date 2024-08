El gobernador regional de La Libertad y líder de Alianza Para el Progreso (APP), César Acuña, respaldó la decisión del Gobierno de Dina Boluarte de mantener en el cargo al ministro del Interior, Juan José Santiváñez, pese a la investigación que lo involucra en el presunto delito de abuso de autoridad basado en presuntas conversaciones y audios.

“Creo que hay que buscar que el Gobierno en lo posible mantenga un buen tiempo a los ministros. Un error es cambiar cada tres, cuatro, cinco meses y los afectados somos los gobiernos regionales, los afectados son los alcaldes”, expresó Acuña.

Acuña Peralta fue consultado en Trujillo si es que consideraba que el ministro Santiváñez debía dejar el cargo debido a los audios y chats que han motivado la investigación en su contra.

“Lo que tengo entendido es que el ministro del Interior ha dicho que lo que se escucha en los audios no es su voz, que no ha participado en los audios. Recuerden que la decisión de cambiar ministros es del presidente y más bien, lo que yo he escuchado ayer es que le han dado la confianza”, destacó en alusión a las declaraciones de Gustavo Adrianzén de este martes, descartando cambios en el gabinete.

“Yo creo que mientras menos se cambien a los ministros, es mejor la gestión. Imagínense que ahorita cambiarían al ministro de Salud (César Vásquez), todo ese proyecto del hospital Belén, todo ese proyecto del IREN, con un nuevo ministro tardaría como mínimo medio año”, comentó.

Cabe recordar que César Vásquez, ministro que fue usado como ejemplo por César Acuña, está afiliado al partido APP.

Actualmente el partido APP tiene una fuerte presencia en el Ejecutivo, con unos 16 afiliados, exmilitantes y allegados en nueve sectores. La mayoría de ellos, ocho en total, en la alta dirección del Ministerio de Salud.

César Vásquez, militante de APP desde el 2017 y excongresista de este mismo partido, juró en el cargo de ministro de Salud en junio del 2023.