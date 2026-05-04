El Ministerio de Relaciones Exteriores oficializó la designación del embajador Eduardo Miguel Hilarión Pérez del Solar Marcenaro como funcionario encargado de la organización y ejecución de las ceremonias de la Transmisión del Mando Supremo 2026. La medida fue establecida mediante la Resolución Ministerial N.° 237-2026-RE, publicada en el diario oficial este lunes 4 de mayo.

De acuerdo con la disposición emitida por la Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, el diplomático, quien actualmente se desempeña como director general de Protocolo y Ceremonial del Estado, tendrá bajo su responsabilidad la planificación integral de los actos oficiales previstos para julio, así como de todas las actividades conexas que se desarrollen en ese contexto.

Asimismo, la Cancillería precisó que las ceremonias de transmisión de mando constituyen uno de los eventos más relevantes del calendario político nacional, debido a que marcan el relevo en la jefatura del Estado. En ese marco, se prevé la participación de altas autoridades del país, representantes de los poderes del Estado, así como dignatarios extranjeros y miembros del cuerpo diplomático acreditado en el Perú.

Sede de Cancillería, en Lima, Perú. Foto: ANDINA/Ricardo Cuba

La designación de Pérez del Solar Marcenaro responde a su experiencia en la conducción de actos protocolares de alto nivel y su trayectoria dentro del servicio diplomático. Desde la Dirección General de Protocolo y Ceremonial del Estado, ha tenido a su cargo la coordinación de visitas oficiales, cumbres internacionales y ceremonias de especial relevancia para la política exterior peruana.

Según la resolución, el funcionario deberá articular acciones con diversas entidades del Estado para garantizar el adecuado desarrollo de las actividades, lo que incluye aspectos logísticos, de seguridad y de coordinación interinstitucional.

La Transmisión del Mando Supremo 2026 se llevará a cabo en un contexto político clave, en el que el país será escenario de la renovación de sus principales autoridades. En ese sentido, la organización de estos actos no solo implica una puesta en escena protocolar, sino también una oportunidad para proyectar la imagen institucional del Perú ante la comunidad internacional.

Finalmente, la Cancillería subrayó que el éxito de estas ceremonias dependerá de una planificación anticipada y de la coordinación entre los distintos niveles del Estado, tarea que recaerá directamente en el equipo liderado por el embajador Pérez del Solar Marcenaro en los próximos meses.