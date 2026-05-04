Resumen

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Gobierno designa a embajador Pérez del Solar como responsable de la ceremonia de Transmisión del Mando. (Foto: Andina/ Referencial)
Gobierno designa a embajador Pérez del Solar como responsable de la ceremonia de Transmisión del Mando. (Foto: Andina/ Referencial)
Por Redacción EC

El Ministerio de Relaciones Exteriores oficializó la designación del embajador Eduardo Miguel Hilarión Pérez del Solar Marcenaro como funcionario encargado de la organización y ejecución de las ceremonias de la Transmisión del Mando Supremo 2026. La medida fue establecida mediante la Resolución Ministerial N.° 237-2026-RE, publicada en el diario oficial este lunes 4 de mayo.

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