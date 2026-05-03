El presidente José María Balcázar aseguró que el próximo gobierno debería revisar la compra de aviones F-16 a los Estados Unidos y decidir “si la convalida o no”, al considerar que el proceso de adquisición se realizó bajo normas especiales de carácter secreto que excluyeron a la Presidencia y al Ministerio de Economía.

Durante una entrevista al programa ‘Sin Rodeos’, de Milagros Leiva, el jefe del Estado sostuvo que la decisión de optar únicamente por aeronaves estadounidenses se tomó en el gobierno de José Jerí, dejando de lado las propuestas de fabricantes franceses y suecos. Según indicó, se emitió una disposición que otorgó carácter secreto a la operación, cosa que cuestionó.

“Ahí acuerdan de que se debe comprar solo a los americanos, los F-16, eliminan a los franceses y suecos y ya no los consideran, y sacan una disposición que dice que esa compra va a tener carácter secreto, y por lo tanto solo intervendrían el vendedor y comprador a través de la Fuerza Aérea. Excluyen en esa norma especial que sacan, donde no participaba el ministerio de Economía ni yo como presidente”, afirmó Balcázar.

“Entonces qué dije yo, fíjese yo no voy a firmar nada y que corresponda al nuevo gobierno, con mejor legitimidad, para que vea. Y ahora me reafirmo, si bien es cierto se ha dado un adelanto, sería pertinente que el gobierno que entra, revise esos documentos secretos y pueda determinar en su momento si convalida o no convalida”, agregó.

Asimismo, consideró que todavía existe margen para replantear la operación debido a que gran parte del monto aún no es pagado. “Se puede de repente renegociar porque aún falta pagarse muchísimo más, se puede reducir la cantidad de aviones”, manifestó.

Balcázar también cuestionó la prioridad del gasto militar frente a la situación social del país.

“¿Por qué tenemos que endeudarnos en este momento cuando tenemos una serie de prioridades de pobreza?”, señaló. Incluso sostuvo que actualmente los conflictos modernos se libran principalmente con drones y no necesariamente con aviones de combate. “Yo preferiría comprar drones”, añadió.

Tuvo que cesarlos

En otro momento, el presidente afirmó que despidió a los entonces ministros de Defensa, Carlos Díaz y de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, tras las discrepancias relacionadas con este tema y criticó que posteriormente lo acusaran públicamente de mentir sobre el proceso de compra militar.

“Entonces cuando una persona que es mi ministro y se manda como se mandó, los dos se mandaron, tuve que cesarlos. Usted ve en las resoluciones supremas que no viene ningún agradecimiento”, indicó

“Me comienzan a difamar comenzando por los ministros de que yo he mentido al país. Pocos les faltó para que digan que yo he hecho las normas secretas”, añadió.

Sobre el mensaje en redes publicado por el embajador de Estados Unidos en Lima, Bernie Navarro, en el que sostiene que usará todas las herramientas a su alcance si negocian con mala con EE.UU., indicó que no solo le faltó el respeto a él como presidente sino a todo el país.

“No le contesté, no me puedo rebajar a la forma como se ha expresado, después me entere que no es un diplomático de carrera sino que le han encargado (la embajada). No solamente lo siento yo (que le ha faltado el respeto) sino todo el Perú”, remarcó.