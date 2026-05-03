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Balcázar asegura que tuvo que cesar a los ministros de Defensa y Relaciones Exteriores.
Balcázar asegura que tuvo que cesar a los ministros de Defensa y Relaciones Exteriores.
Por Redacción EC

El presidente José María Balcázar aseguró que el próximo gobierno debería revisar la compra de aviones F-16 a los Estados Unidos y decidir “si la convalida o no”, al considerar que el proceso de adquisición se realizó bajo normas especiales de carácter secreto que excluyeron a la Presidencia y al Ministerio de Economía.

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