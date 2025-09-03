El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, resaltó la importancia de la presentación de una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional (TC) contra el Poder Judicial por el caso Unidad Popular, partido político de Duberlí Rodríguez, y espera que haya un pronunciamiento “lo antes posible”.

“Busca zanjar una interpretación sobre si son cuestionables o no las decisiones. Consideramos que no son cuestionables, no deben ser revisables sobre todo cuando ya está en ejecución un cronograma electoral”; explicó este miércoles en Canal N.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

LEE TAMBIÉN: JNE confirma participación de 39 agrupaciones políticas en elecciones generales del 2026

El pleno de JNE anunció una demanda competencial contra el Poder Judicial por la decisión que tomó un juzgado constitucional que intenta revertir la situación del partido político Unidad Popular y permitir que participe en las elecciones generales del 2026.

El JNE declaró como inejecutable este fallo, por lo que finalmente el Poder Judicial dispuso multar con 5 unidades de referencia procesal (URP) a los miembros del pleno del jurado por incumplir el mandato judicial.

Burneo destacó la importancia que el TC se pronuncie a la brevedad porque en los comicios anteriores atendieron unas 700 acciones de amparo, cifra que estima que se eleve a unas 3.000 por la cantidad de partidos y candidatos.

“Consideramos estratégico ya zanjar estas discusiones sobre las decisiones del JNE son irrevisables o no. La Constitución dice que son irrevisables, tenemos que poner en claro a través de una decisión del TC en torno a esta casuística, si no se pondría en tela de juicio la efectividad del proceso electoral”, resaltó.

EL magistrado dijo esperar que " a más tardar este mes" el JNE estarán planteando la demanda competencial y espera que el tribunal emita resolución a la brevedad priorizando el caso.

“Confiamos que finalmente tengamos éxito en el resultado de la acción o en todo caso se defina exactamente a qué vamos a atenernos para evitar que se ponga en tela de juicio el éxito de las elecciones”, concluyó.