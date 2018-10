Alberto Fujimori: su situación tras la anulación del indulto

Alberto Fujimori rompió el silencio 24 horas después de conocerse la anulación de su indulto humanitario.

Ayer, a través de un video grabado desde la clínica Centenario Peruano Japonesa, el condenado ex mandatario ensayó un pedido ante su inminente regreso a prisión.

“Si regreso a prisión, mi corazón no lo va a soportar. Está demasiado débil para volver a pasar por lo mismo. No me condenen a muerte, yo no doy más”, se le escucha decir a Fujimori desde la Unidad de Cuidados Intermedios de la clínica.

El Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema, a cargo del juez Hugo Núñez Julca, declaró el miércoles la inaplicabilidad de la gracia otorgada en diciembre por Pedro Pablo Kuczynski.

Por ello, Fujimori dirigió su pedido no solo a políticos sino también al Poder Judicial.

“Quiero decirle hoy a las autoridades y a los políticos que, por favor, no me usen como arma política porque ya no tengo fuerza para resistirlo. Quiero pedir al presidente de la República y a los miembros del Poder Judicial una sola cosa: por favor, no me maten”, añadió el ex jefe del Estado.

—Condición de detenido—

Según pudo conocer este Diario, el traslado de Fujimori al centro hospitalario se debió a un desvanecimiento que se produjo al conocer el fallo adverso y una caída de la presión arterial. El ex mandatario se ubicaba en una casa cercana a la que habitaba, dentro de la urbanización La Estancia (La Molina).

Esa situación de convalecencia, sin embargo, no evitó que pase a la condición de detenido. Así lo precisó ayer el ministro del Interior, Mauro Medina.

El titular del Mininter recordó que “primero está la integridad física y la salud de una persona” y que solo falta que se cumpla la segunda parte de la orden judicial. Esta implica el traslado de Fujimori a un establecimiento penitenciario.

“La policía está procediendo con la orden del juzgado [...]. Alberto Fujimori está con personal de resguardo en la clínica. Estamos a la espera solamente de que el médico tratante disponga el alta para que pueda ser conducido a donde el INPE determine”, manifestó Medina en declaraciones a Canal N.

Por ahora, la fecha del alta médica de Fujimori resulta incierta. “Está bajo el cuidado intenso de los cardiólogos y se determinará, producto de la condición, cuánto tiempo pueda quedarse”, detalló el médico de cabecera del ex presidente, Alejandro Aguinaga, en diálogo con El Comercio.

Ahora, al no estar todavía bajo la competencia del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), la ejecución del fallo recaerá en la responsabilidad del juez Núñez Julca.

“Cuando Martín Belaunde Lossio fue internado durante meses, por ejemplo, él estaba bajo la competencia del INPE. Fujimori todavía no ha sido entregado a esa institución. En consecuencia, es el juez quien tendrá que verificar su estado en salvaguarda de dos cosas: la salud de Fujimori y el cumplimiento de la medida”, detalla el ex ministro de Justicia Víctor García Toma.

—Respeto al fallo—

Ayer el presidente Martín Vizcarra evitó pronunciarse, durante una actividad pública, sobre el fallo que anuló el indulto a Alberto Fujimori. Pese a ello, sí lo hizo en privado.

Cerca de las 6 p.m., el jefe del Estado convocó a parlamentarios oficialistas y ministros para una reunión en Palacio de Gobierno.

Si bien el motivo central era fijar una postura sobre las reformas constitucionales, fuentes de este Diario confirmaron que Vizcarra manifestó su decisión de respetar el fallo del juez Hugo Núñez Julca.

Posteriormente, en entrevista con TV Perú, haría pública esa postura.“Así como respeté la decisión del presidente [Pedro Pablo] Kuczynski, cuando otorgó el indulto, ahora queda respetar la decisión del Poder Judicial”, indicó.

El potencial otorgamiento de un nuevo indulto humanitario no es contemplado por el Ejecutivo.