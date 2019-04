"El Congreso está renunciando al esclarecimiento de un hecho grave"

Para el ex fiscal Avelino Guillén aún existe "una línea de protección inalterable" entre Fuerza Popular y el ex fiscal de la Nación Pedro Chávarry, que se refleja en la decisión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales de archivar una denuncia en su contra por el caso de deslacrado. Esto, pese a que la secretaría técnica del grupo recomendó abrir la investigación por la violación del lacrado de una oficina perteneciente a su asesor.

— Con los votos de Fuerza Popular y el Apra se ha decidido no investigar a Chávarry por el deslacrado de la oficina de su asesor.

Es una pésima noticia para el país. El Congreso sigue desarrollando una política de blindaje de la conducta del ex fiscal de la Nación Pedro Chávarry. Es negarse a investigar un hecho tan grave que conmovió al país y sobre el que existen una serie de evidencias. Esto demuestra que el Congreso lo único que persigue es un fin de carácter político y que lo que se mencionaba en el chat La Botika se está cumpliendo rigurosamente. Por un lado los congresistas de Fuerza Popular hablan de un cambio de imagen, de que ahora sí van a colaborar con el país y la democracia...

— Han dicho también que dejarán atrás la confrontación.

Eso es de la boca para afuera porque en los hechos están siguiendo estrictamente el libreto trazado y diseñado en el chat La Botika, eso no se ha modificado un ápice.

— ¿Está claudicando el Congreso a su función de investigar teniendo en cuenta que hay indicios como videos y testimonios de testigos que involucran directamente a Chávarry con la violación de una oficina lacrada?

El Congreso está obligado a decir su palabra sobre determinados hechos que tienen repercusión pública. La ex asesora [de Chávarry] Rosa Venegas ha declarado [ante la fiscalía] que ella actuó [retirando documentación de una oficina lacrada] por mandato del ex fiscal de la Nación. No entiendo cuál es el objetivo de la actual mayoría del Congreso, de pretender imponer que no se investigue. Están renunciando al esclarecimiento de un hecho de suma gravedad. Es muy penoso.

— Por otro lado el señor Chávarry sí está siendo investigado por estos hechos por la fiscal de la Nación Zoraida Ávalos.

La investigación que está haciendo la señora fiscal de la Nación es solamente de carácter preliminar, diligencias iniciales indispensables, pero no puede formalizar ninguna investigación, no puede avanzar en las pesquisas mientras la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales no dé visto bueno a estas denuncias. El levantamiento de la inmunidad es una atribución exclusiva del Congreso de la República.

— ¿Qué mensaje está dando el Congreso con esta decisión?

Nos está diciendo que cualquier investigación importante sobre un hecho que merece el rechazo de la opinión pública, a pesar de las evidencias, tendrá que esperar hasta el 2021 para que se investigue.

— ¿De ser el caso la fiscal de la Nación tendría que presentar una denuncia constitucional sobre este hecho puntual y la subcomisión tendrá que volver a pronunciarse?

Exactamente. Es su atribución si considera pertinente presentar una denuncia constitucional y la subcomisión tendrá que emitir un pronunciamiento. Lo que preocupa es que el Congreso mantenga ya el criterio que ha esbozado y adelantado hoy.

¿Confía en que el Congreso sí le dará trámite a una eventual denuncia que llegue con la firma de la fiscal de la Nación?

Yo no tengo ninguna confianza en el Congreso, los congresistas, la mayoría de Fuerza Popular, tienen un discurso para los medios y la opinión pública en determinado sentido, pero hacen absolutamente lo contrario. Es una cuestión de supervivencia para ellos mantener ciertos niveles de control y presencia en el sistema judicial. Para ellos es imprescindible que los elementos que consideran funcionales a sus intereses políticos y judiciales se mantengan en funciones, esa es la realidad.

— ¿Cree que hay una relación de protección entre Fuerza Popular y el Apra y Chávarry?

Creo que hay una línea de protección que se mantiene inalterable y seguramente las razones para que se mantenga incólume e inalterable está contenida en la documentación que se llevaron de las oficinas de los asesores del ex fiscal de la Nación.

— Y que hasta ahora no se sabe dónde está.

La respuesta la tienen los involucrados, entre ellos el ex secretario general del Ministerio Público [Aldo León Patiño]. Seguramente tiene alguna información que puede proporcionar al Ministerio Público, que se ha comprometido entregar un informe final sobre este caso para fines de este mes.