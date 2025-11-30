El canciller Hugo de Zela viaja este martes 2 a Washington, Estados Unidos, para presentar ante la Organización de Estados Americanos (OEA) la posición del Perú frente al asilo que México otorgó a la exministra Betssy Chávez, quien acaba de ser condenada a 11 años y 5 meses de prisión por su papel en el golpe de Estado que perpetró Pedro Castillo.

El Gobierno dejó en suspenso el salvoconducto a la golpista exministra, asilada en la Embajada de México en Lima, y anunció que antes de decidir presentará ante los países miembros de la OEA una propuesta para modificar la Convención de Caracas de 1954 a fin de evitar que la “tergiversación de su esencia continúe ocurriendo”.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

En la resolución suprema, que autoriza el viaje del canciller, se precisa que la Representación Permanente del Perú ante la OEA -mediante la Nota N° 7-5-M/243 de 24 de noviembre- solicitó a la presidencia del Consejo Permanente de dicho bloque, la convocatoria a una sesión extraordinaria del Consejo Permanente.

En la sesión, del miércoles 3 de diciembre, el canciller peruano realizará su presentación “sobre el tema referido al asilo diplomático”.

El 7 de noviembre, en un comunicado la Cancillería explicó que desde la adopción de la Convención de Caracas de 1954 se ha producido una “evolución negativa en su práctica internacional”.

“Se ha constatado, en distintos casos –no solo vinculados al Perú–, que en los últimos años se ha hecho un uso indebido de esta norma, calificando a delitos comunes como casos de persecución política", enfatizó.

Puntualizó que el Gobierno considera que esta práctica “desnaturaliza la esencia de la citada convención, concebida para proteger a nacionales de los Estados Miembros del Sistema Interamericano de persecuciones políticas”.

“En ningún caso debe utilizarse para eludir la aplicación de las leyes nacionales para que personas que han delinquido puedan liberarse de las decisiones judiciales”, remarcó el comunicado.

🚨 En CNN en Español, el canciller Hugo de Zela anunció que viajará a Washington a inicios de diciembre para presentar la propuesta peruana sobre el salvoconducto y solicitar que se atienda con carácter de urgencia. Explicó, además, que la postergación permitirá consultar con… pic.twitter.com/ruCFCmLyvQ — Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) November 18, 2025

Detalles de su agenda

Según la resolución suprema, publicada el sábado en el diario El Peruano, el viaje, en comisión de servicios, será entre el 2 y el 6 de diciembre.

El viernes 5 de diciembre, el ministro tiene previsto reunirse con el secretario general de la OEA, “encuentro que reviste especial importancia para la proyección internacional de nuestro país, en tanto permitirá abordar asuntos prioritarios de la agenda hemisférica vinculados al asilo diplomático y al funcionamiento del Sistema Interamericano”.

Ese mismo día, De Zela sostendrá una reunión de trabajo con el secretario de Estado de los Estados Unidos a fin de continuar fortaleciendo la asociación estratégica con dicho país, y estrechar la cooperación en materias de mutuo interés como la seguridad, la defensa, la lucha contra la delincuencia organizada transnacional y la promoción de inversiones estratégicas.

Como parte de su agenda, el ministro sostendrá el jueves reuniones con representantes de Americas Society/Council of the Americas (AS/COA) y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a fin de impulsar oportunidades de inversión y cooperación.