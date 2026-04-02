En el debate presidencial organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el candidato César Acuña (Alianza para el Progreso) se comprometió a masificar el gas en el sur del Perú a “precio justo”.

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Primer bloque: Educación, innovación y tecnología

Acuña Peralta habló sobre la importancia de una educación con tecnología, innovación y conectada al empleo.

“La educación no puede ser un privilegio, tiene que ser una oportunidad para todos [...] El Perú necesita dar el siguiente paso, educación con tecnología innovación y conectada al empleo”, dijo.

“Vamos a formar jóvenes que no solo estudien sino que puedan trabajar, emprender y salir adelante porque mejor política social es una educación que transforma vidas. Tengo 45 años educando a jóvenes, 45 años orientando a jóvenes, 45 años cuidando a jóvenes y 45 años protegiendo a jóvenes”, dijo.

Posteriormente, fue aludido por los candidatos Wolfgang Grozo y Antonio Ortiz Villano.

“Hay partidos chatos de integridad, que han hecho de la educación un sucio negocio, prometen plata como cancha, pero donde gobiernan solo lo dejan sin seguridad y pobreza”, mencionó Grozo.

“Las universidades particulares, en especial el señor Acuña, recibe al año 45 mil a 40 mil millones. ¿Eso es bueno?“, preguntó Ortiz.

El candidato de APP evitó responder y señaló que es “inaceptable que el 70% de niños no comprendan lo que leen y el 80% fallen en resolver problemas matemáticas”. Aseveró que en su gobierno se revertirá esta situación porque la educación es su “prioridad”.

Por ello, propuso implementar el programa Maestro Digital Perú para certificar y capacitar a los maestros de manera gratuito, internet libre y bono por capacitación.

También dijo que renovará las tablets a los alumnos cada tres años y dotará a los maestros de laptops.

Además, aseguró que pondrá en marcha el programa ILA para que todos los colegios tengan Internet y luz.

Posteriormente, indicó que promoverá la revolución de la educación superior, implementando infraestructura, laboratorios, talleres y tecnología. “Duplicaré el número de vacantes de ingreso a las universidades e institutos públicos. Destinaré el 1% del PIB para ciencia, tecnología e innovación. Los 20 mejores alumnos de las universidades ingresarán a trabajar en el sector público con una remuneración competitiva. Tendremos parques científicos en cada región, promoviendo que los jóvenes creen empresas, que innoven y compitan con el mundo”.

Agregó que en su gestión habrá servicios digitales, “con trámites rápidos, sin fila y sin burocracia”.

“No soy el que más habla sino el que más hace. Soy un educador por vocación que ha cambiado la vida de medio millón de jóvenes [...] Eso es cambiar vidas y el único que sabe hacerlo soy yo”, concluyó.

En este bloque, César Acuña debatió con Antonio Ortiz Villano (Salvemos al Perú) y Wolfgang Grozo (Integridad Democrática).

Segundo bloque: Pregunta ciudadana

Kiara Álvarez, Lima: “En el Perú, 7.6 millones de personas carecen de un sistema de alcantarillado, mientras que 3.1 millones no tienen acceso a agua potable o red pública. En el área rural, apenas el 13% de la población accede a redes públicas de agua. ¿Qué es lo primero que haría para enfrentar este problema de primera necesidad?”

Acuña respondió: “El problema de los peruanos es que no tienen agua y además no tienen luz ni carreteras. Creo que cualquier gobernante, quien gane, su prioridad número uno es darle agua a la gente, agua potable, por eso haremos un programa de tal manera que cerremos la brecha. No puede ser que en pleno siglo XXI tengamos familias que compran agua y la guardan una semana. En el gobierno de César Acuña nuestra prioridad número uno es atender las necesidades de la gente y lo que necesita la gente es agua, lo que necesita la gente es luz, lo que necesita la gente es carreteras, lo que necesita la gente es bienestar, bienestar en cuanto se refiere. Imagínense, como es posible que los colegios, solamente como colegios, el peor lugar son los servicios higiénicos porque no hay agua. Entonces ahí el programa ILA que vamos a hacer, donde vamos a dar internet, agua y luz”.

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Tercer bloque: Empleo, desarrollo y emprendimiento

El candidato de APP señaló que crecer “el 3% anual es mediocre” y “no alcanza para cerrar las brechas”.

“En mi gobierno creceremos un mínimo del 6% por año, activando varios motores de la economía”, aseguró

Señaló que esto será posible mediante un apagón regulatorio, “para simplificarle la vida a toda la inversión. Asimismo detalló que eliminará más de barreras burocráticas, trabajando con el sector privado.

“Y haremos una sustentada reforma del Estado, esto acortará 1 punto adicional de crecimiento. Plata como cancha, para obras como cancha. Adjudicaremos 80 mil millones de dólares en proyectos de APP en todas las regiones”, acotó.

Propuso, además, 20 proyectos de irrigación por 20 mil millones de dólares vía APP, ampliando la frontera agrícola en un millón de hectáreas, generando dos millones de empleos y permitiendo que las exportaciones agrícolas pasen de 15 mil a 45 mil millones de dólares en los próximos 10 años.

“Impulso a la minería formal. Haremos posible los 65 mil millones que se espera invertir”, expuso. Acuña se comprometió también a la masificar el gas en el sur del país “a precio justo”.

Posteriormente, aseveró que construirá más de 1 millón de viviendas de la mano del sector privado, generando empleo “y efecto multiplicador en la economía.

“Implementaremos el bono joven, que otorgará hasta 100 mil soles como apoyo directo y no reembolsable para la compra de su primera vivienda”, prometió.

Agregó que impulsará el turismo, el sector forestal, pesquero y textil para generar una acelerada reactivación económica descentralizada.

“Iniciaré la construcción del Tren de la esperanza de Tumbes a Tacna. Promoveré las zonas económicas especiales. Soy empresario, creo en la inversión privada, siempre que sea honesta y transparente”, remarcó.

“Nuestra propuesta económica ha sido reconocida como la mejor de todas, es financiable y fiscalmente es responsable [...] Nuestra propuesta es seria y le cambiará la vida a millones de peruanos”, concluyó. Luego, brindará su mensaje final.

Cuarto bloque: Mensaje final

“Queridas hermanas y hermanos, hoy les hablo como alguien que sabe lo que es empezar desde abajo, luchar cada día con esfuerzo y trabajo honesto. Y, gracias a eso, he podido salir adelante, demostrando que sí se puede cuando hay fe en Dios. En estas semanas, hemos visto ataques y calumnias contra mi persona. Se ha querido sembrar dudas, pero yo no estoy aquí para responder insultos, estoy aquí porque sé trabajar, porque sé construir, porque creo en un país donde el esfuerzo sí vale. Han querido decirme que los jóvenes no piensan, que se les puede comprar y eso sí es grave. Ellos son los que deciden, tienen voz y merecen respeto. Es momento de creer y cambiar”.