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Resumen

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En el debate presidencial organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el candidato César Acuña (Alianza para el Progreso) se comprometió a masificar el gas en el sur del Perú a “precio justo”.

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