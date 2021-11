Conforme a los criterios de Saber más

El excandidato presidencial por Alianza para el Progreso (APP) César Acuña solicitó a la Corte Superior de Justicia de Lima el embargo de los bienes de los periodistas Christopher Acosta y Jerónimo Pimentel, autor de “Plata como Cancha” y director general del editorial que publicó el libro, respectivamente. El exgobernador regional de La Libertad presentó una querella contra ambos reporteros, tras la publicación del referido libro, por el presunto delito de difamación, y exige el pago de una reparación civil de S/100 millones.

En diálogo con El Comercio, Acosta enfatizó que el pedido de embargo, sumado a la querella, es un intento de amedrentar a la editorial, a Pimentel y él.

“Lo que hace Acuña es intensificar su campaña de miedo contra los periodistas que osan publicar contra él. En una entrevista con El Comercio, él dijo que ‘uno se tiene que hacer respetar’, eso delata mucho sobre cuál es el objetivo de la demanda: hacer que los periodistas tengan miedo o limiten iniciativas de investigación contra él, sus empresas y su fortuna”, subrayó a este Diario.

#LoUltimo Como parte de su querella en nuestra contra, @CesarAcunaP solcita embargo de mis bienes, los de @jeropim y los de la editorial @penguinlibrospe.



Acuña exige al juez de la causa que el despojo le garantice el pago de los S/ 100 millones que solicita. Inaudito. pic.twitter.com/HLc9LhyMfv — Christopher Acosta (@TrujiYo) November 17, 2021

El autor de “Plata como Cancha” remarcó que, en las audiencias, su defensa legal ha demostrado que cada una de las frases del libro, que el líder de APP cuestiona, están documentadas, ya sea por “archivo fiscal y judicial”.

Añadió que muchas de las declaraciones del entorno de Acuña Peralta, como la de su ex esposas, son citadas de notas en medios de comunicación que realizaron previo a la existencia del libro.

“ Vamos a defendernos como corresponde, cada frase está sustentada, lo haremos hasta donde se pueda en el aparato judicial peruano y dependiendo de lo que resuelva la justicia veremos más adelante, no me he puesto a pensar en un tema internacional, confío en que el juzgado realicé una evaluación de la demanda ”, expresó.

El periodista indicó que lo que existe de parte del exalcalde de Trujillo es “una pataleta”.

“En el país se han escrito una docena de libros sobre políticos y nadie ha tenido la reacción de Acuña, busca castigar a la prensa libre con esta demanda”, acotó.

Pimentel, a través de su cuenta de Twitter, indicó que a los “verdaderos enemigos” de la libertad, “se le está cayendo el disfraz y la coartada”. “Que todos lo sepan”, complementó.

A los verdaderos enemigos de la libertad se le está cayendo el disfraz y la coartada. Que todos lo sepan. — Jerónimo Pimentel (@jeropim) November 17, 2021





Ni bien se conoció la demanda de Acuña contra el periodista Christopher Acosta El Comercio publicó una editorial advirtiendo que se trata de un atentado contra la libertad de expresión.

La posición del abogado de Acuña

Por su parte, Omar Toledo, abogado de Acuña Peralta, indicó a El Comercio que la medida ha sido interpuesta para “garantizar” el pago de la reparación civil.

“El señor Acuña ha dicho que ese dinero será donado. Esta es una de las normas de los procesos de querella, que las partes pueden avalar el pago”, agregó.

Toledo negó que esta solicitud constituya una acción que viole el derecho a la libertad de expresión.

“Si el señor Acosta acepta su responsabilidad y ofrece disculpas, será el señor Acuña quien tome una posición, no estoy en posición de decir que se retirará la demanda”, subrayó.

Acuña demandó por difamación agravada al periodista Christopher Acosta, autor del libro "Plata como cancha", que revela datos sobre el imperio económico y político del líder de APP. (Foto: Gestión)

El Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) emitió, por medio de su cuenta de Twitter, una alerta ante la solicitud de Acuña Peralta contra Acosta y Pimentel.

“Desde el IPYS rechazamos el uso del sistema judicial peruano como vía de amedrentamiento a periodistas, e insta al juez de la causa, Raúl Rodolfo Jesús Vega, a evaluar con serenidad una pedido de esta naturaleza, que representa un grave atentado contra la libertad de expresión.

¿Qué había dicho Acuña?

En entrevista con El Comercio, Acuña admitió que no había leído el libro. “No, pero sí lo ha leído el abogado. Según me ha dicho, hay más de 102 frases que tienen que explicarse en el Poder Judicial”.

En medio de la primera vuelta, en una entrevista con el periodista Marco Sifuentes, el líder de APP afirmó que no presentaría una demanda contra Christopher Acosta.

En marzo, además, Acuña aseguró, en diálogo con RPP, que permitiría que el libro circule con otro nombre. “Claro que sí, ahorita solamente estoy reclamando mi derecho a la editorial. [...] La frase ‘Plata como cancha’ la tengo registrada a mi nombre en Indecopi desde hace como tres años. Parece que la editorial no se imaginó que esa marca estaba registrada a mi nombre”, dijo.

Luego, el 20 de mayo pasado, Acuña escribió un mensaje en su cuenta de Twitter en el que condenaba “la violencia contra los medios de comunicación” y aseguraba que APP “respeta la labor que cumplen los reporteros”. “No permitiremos amenazas y persecución a la prensa. Ningún candidato debe amedrentar a los medios ni azuzar a sus partidarios para que agredan a los periodistas”, exclamó.