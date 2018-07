CNM: Pleno aprobaría hoy declaración de emergencia

En un segundo pleno extraordinario, el Congreso evaluará hoy otra decisión sobre el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM): declararlo en emergencia tras la crisis desatada por la difusión de audios que revelaron una serie de irregularidades en el sistema de justicia.

Un proyecto de ley multipartidario que plantea la declaración en emergencia de esa institución por un período de nueve meses será debatido y, posiblemente, aprobado esta tarde por el Parlamento.

La iniciativa legislativa es suscrita por los voceros de la Célula Parlamentaria Aprista, Peruanos por el Kambio, Frente Amplio, Nuevo Perú, Alianza para el Progreso, Acción Popular y por el congresista Luis Yika, en representación del grupo de no agrupados cercanos al suspendido Kenji Fujimori.

El vocero aprista Jorge del Castillo remarcó que existe consenso para que se apruebe hoy, con algunas modificaciones y observaciones al texto que serán presentadas durante el debate. “Ojalá sea una cosa unánime. Vamos a ver qué dicen los fujimoristas que en principio estaban de acuerdo”, manifestó.

Fuerza Popular no se adhirió al documento presentado por el resto de bancadas. Sin embargo, su vocera alterna Milagros Salazar aseguró que la posición es respaldar la declaración de emergencia del CNM y que hoy sea aprobada.

“Pero tenemos que buscar un proyecto que garantice la no vulneración de los derechos y [que no haya] reclamos de los consejeros suplentes”, dijo Salazar.

—CNM congelado—

Según explicó Del Castillo a El Comercio, la finalidad de esta norma “de emergencia” es suspender –hasta abril del próximo año– el funcionamiento del CNM y que no se nombren ni ratifiquen jueces ni fiscales, no asuman los accesitarios de los consejeros removidos por el Congreso y no se tomen decisiones de orden funcional.

“Es como recesarlos. Suspender el funcionamiento. Esta ley lo bloquea y busca poner a buen recaudo el acervo documentario para revisar detenidamente todas las cosas que han hecho”, afirmó el legislador aprista.

El proyecto, además, plantea que la contraloría asuma la custodia de los documentos. Mientras dure el proceso, el funcionario titular más antiguo del organismo se encargará de la gestión administrativa en coordinación con el órgano de control.

Asimismo, propone suspender los plazos de prescripción y de caducidad de los procesos disciplinarios y sancionadores en curso.

El vocero de Acción Popular, Víctor Andrés García Belaunde, explicó que tras el lapso en el que el CNM estará “congelado” se podrá tener una reforma constitucional para un cambio total en esta entidad.

–Más información–

Un candado

De aprobarse el proyecto, la Ley Orgánica del CNM será suspendida. De esta forma, los consejeros suplentes no asumirían sus cargos.

La reforma

El cambio en la elección de los miembros del CNM se logrará con una reforma en la Constitución. Esta deberá ser aprobada en dos legislaturas ordinarias.

Otra propuesta

Jorge del Castillo consideró que podría ser antes si se propone un referéndum que se pueda realizar durante las elecciones de octubre.