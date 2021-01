Conforme a los criterios de Saber más

Ante el anuncio de la presentación de un pedido de moción de censura de Podemos contra la Mesa Directiva del Congreso, presidida por Mirtha Vásquez (Frente Amplio), las bancadas de Alianza para el Progreso, Partido Morado y Frente Amplio consideraron que no sería oportuno discutir un pedido de este tipo en medio del contexto de la pandemia por la COVID-19. Mientras que Fuerza Popular consideró que hay prioridades en este momento.

Mirtha Vásquez cuestionó Podemos Perú tiene una clara vocación “desestabilizadora y golpista”.

“Creo que a todos nos queda claro que hay bancadas como Podemos con una clara vocación desestabilizadora, creo que golpista, y eso ha quedado clarísimo desde que iniciamos este Congreso. Eso creo que queda absolutamente verificado en las acciones que ellos han generado. Nunca tienen razón suficiente pero siempre están promoviendo la desestabilización del Congreso”, sostuvo.

Pedido de censura no es prioridad en medio de la pandemia

César Combina, vocero de Alianza Para el Progreso (APP), manifestó que de presentarse el pedido de censura, sería “definitivamente” un intento por desestabilizar el país “para un fin electoral”, tras indicar que su bancada rechaza una posible censura.

“La bancada de APP no va a promover ni apoyar ningún intento de censura a la Mesa Directiva, todas las diferencias políticas en el Parlamento se pueden resolver con el diálogo y el respeto mutuo, dos condiciones que le falta aplicar a la bancada de Podemos”, señaló.

El congresista añadió que rechaza una posible censura “más aún en momentos de una gran crisis social, política y sanitaria que vivimos en estos momentos”.

Combina recordó que si se censura a uno de los miembros de la Mesa Directiva, inmediatamente se genera la vacancia del presidente Francisco Sagasti, “con lo que se genera una crisis total”.

Daniel Olivares, vocero del Partido Morado, calificó como “una irresponsabilidad” el anuncio de un pedido de censura en medio de la crisis que atraviesa el país por la pandemia.

“En la peor crisis sanitaria y económica de la historia reciente, haya gente que en lugar de poner el hombro, ponga trabas. Deberíamos estar reuniéndonos todas las bancadas a ver cómo ayudamos a palear la crisis, no a debilitar a nuestros rivales políticos”, dijo.

En tanto, Gilmer Trujillo, vocero de Fuerza Popular declaró que su bancada aún no tiene una posición definida sobre el eventual pedido de censura, pero dijo que “hay prioridades”, como la contención de la segunda ola de la pandemia.

“Nosotros no formamos parte de ese pedido y tampoco nosotros hemos analizado el fondo del mismo, no hemos tocado el tema, lo que para nosotros queda claro es que el país existen prioridades y en estos momentos la prioridad es la contención frente a esta segunda ola que se presenta muy fuerte, y nos preocupa sí, que el Ejecutivo no tenga la capacidad para evidenciar que se están tomando las acciones pertinentes”, apuntó.

Lenin Checco, vocero del Frente Amplio, también consideró como una “irresponsabilidad” que se plantee una moción de censura, “sin un argumento más allá de temas subjetivos”.

“No vamos a caer en el juego del populismo barato, vamos a defender siempre la necesidad de la población, estamos defendiendo la institucionalidad del Congreso, la presidenta junto con los demás miembros de la Mesa Directiva viene realizando una labor aceptable, entonces, no todo es al ritmo del ‘caballazo’”, expresó.

Este Diario intentó comunicarse con los voceros de las bancadas de Unión por el Perú y el Frepap para conocer su posición, pero no contestaron nuestras llamadas ni mensajes. Tampoco respondieron Nueva Constitución y Descentralización Democrática.

Voces distintas en Acción Popular

Franco Salinas, vocero de Acción Popular, sostuvo que “no es el momento para generar más crisis”.

“Hay un sentir también de la bancada que la concentración de nuestro tiempo, nuestro trabajo, nuestra energía, tiene que estar en la lucha contra el COVID-19, y además a mí me suena un poco a ya un tema personal”, indicó.

Salinas añadió que el anuncio de una moción de censura “pareciera que suena un poco más a revanchismo”. “No podemos caer en temas personales”, agregó.

Por su parte, Ricardo Burga, congresista de la misma bancada, indicó que, a título personal, evaluaría si respaldaría o no un eventual pedido de censura contra la Mesa Directiva.

“Lamentablemente he podido ser testigo que la señora presidenta es una señora que no tiene un manejo correcto de la Mesa, es una persona muy dictatorial, no da tiempo suficiente para sustentar en los debates. El problema es que es si oportuno o no la moción de censura, pero de que la señora se está ganando a pecho propio la vacancia, lo está haciendo, esto no tiene nada que ver con el señor Sagasti, sino con los miembros de la Mesa Directiva”, declaró.

De acuerdo al artículo 68 del reglamento del Congreso, para la admisión a debate de la moción se “requiere el voto favorable de la mayoría de congresistas hábiles”.

Reglamento Interno del Congreso

