La crisis producida a raíz del COVID-19 cambió el escenario para todos en el Congreso, pero especialmente para Acción Popular, el partido que obtuvo el mejor resultado convirtiéndose en la principal fuerza parlamentaria con una bancada 25 miembros. Un mes después de instalados, este bloque se muestra afectado, tanto por las crisis como por las facciones partidarias y la inexperiencia en el quehacer legislativo.

El arribo de Acción Popular al Congreso generaba mucha expectativa, pero desde antes de la instalación surgieron los primeros problemas.

El 13 de marzo, tres días antes de la instalación, la Fiscalía abrió una investigación preliminar contra la parlamentaria Mónica Saavedra, quien había encabezado la lista por Lima en la campaña.

La Octava Fiscalía Penal de Lima, a cargo de la fiscal Patricia Miranda, iniciaba pesquisas por el presunto delito de falsa declaración en proceso administrativo, al detectar que la legisladora no consignó en su hoja de vida para postular al Congreso una sentencia firme en su contra por violencia familiar.

La primera polémica de este Congreso era de un legislador de Acción Popular.

Debido a la emergencia sanitaria el tema no pasó a mayores. El 16 de enero, el Congreso eligió al acciopopulista Manuel Merino (Tumbes) -el único legislador con experiencia parlamentaria en la bancada (periodos 2001-2006 y 2011-2016)- tras una ronda de negociaciones donde se armó una Mesa Directiva con Alianza para el Progreso, Somos Perú y Podemos.





Manuel Merino de Lama (Acción Popular) fue elegido presidente del Congreso (Foto: GEC)

Visto desde fuera representó una excelente negociación, pero para la interna se cedió mucho. Una facción de la bancada consideró un error haber dado las presidencias de Presupuesto, Constitución y Salud a Alianza para el Progreso, y Defensa del Consumidor a Podemos. Para no perder protagonismo en la coyuntura se propuso la creación de una comisión especial de monitoreo al COVID-19, cuya presidencia sí fue a manos de Acción Popular.

Tendencias partidarias

La primera muestra de las tendencias partidarias en la bancada se dio con la elección de la vocería. Se presentó una lista única con Otto Guibovich (Áncash) como titular y Ricardo Burga (Lima) y Yessy Fabián (Huánuco) como alternos, pero esta no logró una votación unánime. Fueron elegidos solo con 15 votos de los 25 votos que tiene bancada. “Los que no votaron por Otto [Guibovich] son en su mayoría los denominados ‘Lescanistas’”, refirieron fuentes de la bancada en alusión a legisladores allegados al exparlamentario Yonhy Lescano.

El número exacto de congresistas allegados a Lescano no está aún tan claro al interior de la bancada, pero las fuentes consultadas coincidieron en ubicada en este grupo a los legisladores Freddy Llaulli (Junín), Juan Carlos Oyola (Ica), Rolando Campos (Lambayeque), Orlando Arapa (Puno) y Rosario Paredes (Arequipa). Llaulli, tal como adelantó este Diario la semana pasada, contratará a Lescano como asesor de su despacho.

Legislador Rolando Campos y Yonhy Lescano en el aeropuerto de Chiclayo. La imagen fue publicada en el Facebook de Campos, el pasado 1 de febrero.

Algunos extrabajadores parlamentarios de Lescano se están ubicando en los despachos de los otros legisladores. Campos y Arapa son dos de los legisladores que utilizaron la imagen de Lescano para sus campañas, mientras que Paredes -en el 2019- organizó un plantón respaldando a Lescano frente a la denuncia de acoso surgida en su contra.

Para las fuentes consultadas, existe un interés de Lescano de dirigir la bancada desde el mismo Congreso -a través del despacho de Llaulli- y desde allí armar la plataforma de su posible candidatura presidencial, razón por la cual recorrió regiones en la campaña con varios candidatos.

La otra facción identificada es la de los allegados a Alfredo Barnechea, el último candidato presidencial de Acción Popular. En este grupo, las fuentes consultadas ubicaron a Manuel Merino (Tumbes), Otto Guibovich (Áncash), Leonardo Inga (Loreto) y Franco Salinas (Piura). “Mónica Saavedra y Leslye Lazo no son necesariamente de esta facción, pero digamos que van en la misma línea”, especificó una de las fuentes.

En términos numéricos no puede existir mucha diferencia con el grupo allegado a Lescano, pero en el peso político la diferencia es marcada. Merino es el presidente del Parlamento, y Guibovich, el vocero de la bancada.

Las mismas fuentes consultadas no supieron identificar a legisladores allegados directamente a Raúl Diez Canseco, y explicaron que los simpatizantes de Víctor Andrés García Belaunde forman parte del grupo cercano a Barnechea.

El legislador Franco Salinas (derecha) en la casa del excandidato presidencial Alfredo Barnechea. La imagen fue publicada en Facebook por Barnechea en octubre del 2018, cuando Salinas postuló como consejero en Piura.

Al resto de parlamentarios es difícil ubicarlos pues el simple hecho de que hayan votado a favor de la lista de voceros encabezada por Guibovich no los sitúa necesariamente en la facción allegada a Barnechea.

Existen congresistas que, por sus personalidades, intentan mantenerse al margen y caminar con su propia agenda, como Ricardo Burga (Lima), el vocero alterno que ha planteado la necesidad de analizar los escenarios para suspender las elecciones 2021, en caso la pandemia del coronavirus se extienda.

Para el exparlamentario acciopopulista Víctor Andrés García Belaunde es natural que las tendencias que hay al interior del partido se reflejen en la bancada. “Espero que sean los suficientemente maduros para buscar la unidad de criterios”, dijo al ser consultado por El Comercio. También consideró que se requiere un trabajo más coordinado en el liderazgo que proyecta Acción Popular.

“Espero que sean los suficientemente maduros para buscar la unidad de criterios”, dijo el excongresista Víctor Andrés García Belaunde al ser consultado por El Comercio

“El liderazgo debería ejercerlo el presidente del Congreso [Manuel Merino] conjuntamente con el vocero [Otto Guibovich], pero veo que el alejamiento físico está diluyendo ese liderazgo. Unos deben aceptarlo y otros asumirlo, a algunos colegas los veo desconcertados. No se dan cuenta todavía el escenario en el que están jugando”, anotó García Belaunde.

Dargent: “Preocupa la tentación de medidas populistas”

El politólogo de la PUCP, Eduardo Dargent, sostuvo que resulta difícil de evaluar a Acción Popular porque les ha tocado una situación compleja, a raíz de la pandemia, como para construir una agenda que atraiga la atención pública. En esa línea, el desinterés parece abrir las puertas para que busquen impulsar temas riesgosos.

“El primer mes no ha sido un Congreso que llame la atención por cosas distintas al anterior. Los buenos planes han terminado colapsados por la situación difícil que afronta el país. En tiempos normales se esperaría mayor coordinación entre Acción Popular para la construcción de una candidatura. Ahora no hay claridad en la búsqueda de candidatos, los que asomaban han quedado desbordados. Sus candidaturas no se ven, porque no son atractivas para alinear un discurso, una propuesta, una visión de país que se necesita en tiempos de crisis”, explicó Dargent.

Toda esta problemática, tanto interna como externa, hace que no haya una conducción parlamentaria con el sello de Acción Popular, y abre un camino de corte populista en el que terminan plegados.

“Preocupa la tentación de medidas que puedan ser populistas y no programáticas. No creo que hayan temas gruesos que no puedan discutirse, como alegan varios. Creo que se puede discutir el tema de las AFP y la reforma del sistema de pensiones, lo que me preocupa es la salida rápida en busca de quedar bien con sectores populares”, anotó Dargent.

Requena: Fricciones internas se reflejan en la agenda

José Requena, socio de la consultora política 50+1, también aseguró que las fricciones internas en torno a candidaturas partidarias se ven reflejadas en el comportamiento y en la agenda de algunos parlamentarios, y que además se han visto agravadas por la coyuntura difícil que les ha tocado vivir con el coronavirus.

“El problema para Merino también surge desde afuera de la bancada con la presencia de figuras propias como Daniel Urresti [Podemos] y algunos de Alianza para el Progreso, que quieren tener peso propio. Lidiar con esto se le está haciendo complicado, algo que se grafica con la evolución la posición de AP en torno a las AFP. AP iba distante pero terminó subiendo al coche forzado por las circunstancias”, explicó Requena.

Agenda poco clara

La inexperiencia también es un factor a contemplar en el accionar legislativo de Acción Popular. Víctor Andrés García Belaunde consideró que esto se notó precisamente en el tema de las AFP, una bandera que el partido de la lampa había levantado en el Parlamento desde el 2006.

“Fue una bandera nuestra desde el 2006, y resulta que ahora hemos sido comparsa. Hemos acompañado a las bancadas que lo han tomado ahora como bandera. Han dejado que la bancada de un partido nuevo que acaba de llegar [Podemos] y otros que no tenían el tema en agenda [Alianza para el Progreso], se hayan puesto la bandera”, alegó.

Esto en alusión a que Acción Popular fue la última bancada en pronunciarse a favor del proyecto que proponía el retiro del 25% de los fondos de las Administradoras de Fondos. de Pensiones (AFP).

Para el exparlamentario, los nuevos miembros de la bancada acciopopulista aún no están metidos de lleno en la función parlamentaria y eso los tiene alejados o les resta prioridad sobre los proyectos importantes que ha impulsado la lampa desde el 2001, los cuales no pudieron ser aprobados por tener una representación legislativa que no superaban los cinco miembros.

“Todavía no se han instalado totalmente en el amplio sentido de la palabra. No están asimilando su posición y la responsabilidad que han asumido. Es una realidad, y creo que por dos motivos: los ha agarrado la pandemia antes de juramentar, y no tienen experiencia muchos de ellos, están aprendiendo a larga distancia y eso es complicando”, concluyó García Belaunde.

AP ha presentado 47 proyectos de ley

Materia Número de proyectos presentados por AP Economía 20 Reforma política 6 Reforma electoral 3 Justicia 3 Defensa del Consumidor 3 Fiscalización y control 2 Modificaciones legislativas 2 Declaratorias 2 Descentralización 2 Seguridad ciudadana 1 Salud 1 Defensa 1 Agraria 1

Hasta la fecha, Acción Popular ha presentado 47 iniciativas de ley de mano de 20 de sus miembros. El 60% de estas iniciativas están ligadas a la coyuntura del coronavirus, por lo cual es mayor peso de sus propuestas se concentra en lo económico, el rubro de mayor predilección -con corte populista- por parte de la mayoría de bancadas.

En el paquete económico, suman ocho los proyectos sobre pensiones, tres de los cuales fueron presentados luego de las iniciativas de Podemos y APP que proponían el retiro del 25% de los fondos de las AFP.

Tal como es costumbre en el Parlamento, los legisladores acciopopulistas que presentaron luego tres iniciativas parecidas pidieron que se acumule al expediente final de la ley del 25% de los fondos, durante el debate donde se aprobó la referida normal, el pasado 3 de abril.

Situación similar ocurrió en lo que se convirtió en la ley que suspende el cobro de peajes durante la emergencia del coronavirus. Acción Popular presentó una iniciativa después de que Somos Perú ya había presentado un texto de ley. La demás propuestas económicas de la bancada tienen que ver con suspensión del cobro de créditos y servicios básicos, cuestiones ya reguladas por el Poder Ejecutivo y el sector privado. Solo son dos los proyectos económicos de la bancada que no están ligados a la coyuntura del coronavirus.

Reforma política Proyectos presentados por AP Inmunidad parlamentaria 2 Sistema de elección de magistrados del Tribunal Constitucional 3 Estado 1

El segundo rubro donde Acción Popular concentra más iniciativas es en la reforma política, pero cinco abordan dos mismas temáticas: inmunidad parlamentaria y elección de los miembros del Tribunal Constitucional. En el caso de inmunidad, la propuesta de Hans Troyes (Cajamarca) dice que será revisada por el Tribunal Constitucional y la de Luis Carlos Simeón (Pasco) plantea que sea la Junta Nacional Justicia el ente encargado de la decisión.

Las tres propuestas sobre selección de magistrados del TC, aunque con variantes, proponen en el fondo lo mismo: un proceso de selección de candidatos de manera transparente, eliminando así el modelo por instalación que venía rigiendo hasta la fecha. Algo que difiere con lo anunciado por su colega Manuel Merino, quien en su primer discurso como presidente del Congreso señaló que la elección pendiente de los magistrados del Tribunal Constitucional sería bajo el mecanismo de invitación.

La reforma de salud y el la pendiente elección de magistrados del TC son dos puntos claves que, a parecer de García Belaunde, Acción Popular debería estar impulsando como agenda parlamentaria.

Hasta el momento, la bancada de la lampa solo ha presentado un proyecto en materia de salud, de Mónica Saavedra, el cual plantea beneficios a los servidores públicos y administrativos de salud que “forman parte de la primera línea de lucha contra pa pandemia”. “Nadie habla de los magistrados cuyo mandato venció en junio del año pasado. Están hablando de la renuncia de Mercedes Araoz cuando es un tema peligroso. Cuando muere Sánchez Cerro, en 1933, el Perú no tenía vicepresidentes y tomó el poder un militar. Por eso Ramón Castilla creó dos vicepresidencias para que falle una y no las dos”, recordó.

En el conteo de leyes aprobadas, Acción Popular suma cuatro, pero vale decir que tres de estas (la propuesta para realizar plenos virtuales, la suspensión de cobro de peajes y el retiro del 25% de las AFP) fueron acumuladas a proyectos ya presentados por otras bancadas. La única iniciativa que surgió desde AP y se convirtió en ley fue la que otorga seis meses al Parlamento, hasta setiembre, para introducir cambios electorales, aunque esta norma ha sido cuestionada por diferir a la propuesta técnica del Jurado Nacional de Elecciones que fijaba el plazo hasta julio. La última norma de corte electoral de AP, presentada por Manuel Merino, propone suspender las elecciones primarias y ha sido cuestionada por el Presidente Martín Vizcarra por dejar de la lado la alternancia.

La exposición como principal fuerza parlamentaria podía ser una ventaja o desventaja para Acción Popular, con miras al proceso electoral 2021. Por el momento, y ante la crisis, viene siendo una desventaja en un escenario donde congresistas de otras bancadas buscan utilizar al Congreso como tribuna electoral.