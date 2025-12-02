El pleno del Congreso de la República priorizará en las sesiones del pleno de esta semana, la última de la actual legislatura, diversos proyectos y mociones pendientes, en la que será la última semana de la actual legislatura ordinaria antes que termine el año.

Así lo estableció la Junta de Portavoces en la sesión de este lunes 1 de diciembre en la tarde, donde evaluaron diversos pedidos de las bancadas para priorizar temas en los plenos de los días miércoles 3, jueves 5 y viernes 5 de diciembre.

Cabe recordar que estas sesiones, según adelantó Fernando Rospigliosi, primer vicepresidente del Parlamento, serán durante la última semana de la primera legislatura del periodo parlamentario 2025-2026, ya que la semana de representación de diciembre se realizará del miércoles 10 al martes 16.

Entre los temas priorizados se encuentra el proyecto de ley que plantea ampliar el plazo de vigencia del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta fines de diciembre del 2027 o hasta que se apruebe una nueva ley sobre formalización del sector.

Cabe recordar que la Comisión de Energía y Minas aprobó este texto el 18 de noviembre.

Otra iniciativa que se evaluará será la segunda votación de la reforma constitucional para modificar el artículo 93 de la Constitución y reestablecer la inmunidad parlamentaria, algo que ya fue aprobado en una votación anterior el 12 de junio del 2025.

La propuesta plantea que, desde que un parlamentario es elegido y hasta un mes después de haber cesado sus funciones, no podrá ser procesado penalmente ni privado de su libertad sin autorización previa de la cámara a la que pertenecen o de la Comisión Permanente, la cual deberá pronunciarse en un plazo improrrogable de 30 días calendario.

Otra iniciativa priorizada por decisión de la Junta de Portavoces es el proyecto de ley 10564 que que busca modificar la norma electoral a fin de ampliar el período de afiliación para participar en las Elecciones Regionales y Municipales 2026.