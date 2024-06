El Gobierno presentó un proyecto de ley ante el Congreso para que se le otorgue una asignación a los comandos militares que participaron en la operación Chavín de Huántar de 1997, que asciende a unos S/ 2.550 mensuales.

El proyecto de ley fue planteado este jueves ante el Poder Legislativo y cuenta con la firma de la presidenta Dina Boluarte y el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, quienes detallan que la iniciativa fue aprobada por el Gabinete.

La propuesta es para otorgar una asignación mensual especial a favor de los comandos militares que participaron en la operación Chavín de Huántar el 22 de abril de 1997 y que concluyó con el rescate de los 72 rehenes que el grupo terrorista Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) retuvo en la residencia del embajador de Japón.

El Gobierno de Dina Boluarte plantea pagar una asignación mensual a comandos Chavín de Huántar.

“La presente ley resulta aplicable a los comandos militares que participaron en el operativo militar Chavín de Huántar, los mismos que son identificados por el Ministerio de Defensa”, precisa el texto.

La asignación mensual especial será de S/ 2.550 y no será aplicable a personal militar que haya percibido bonificaciones mensuales consideradas en las leyes 24053 y 30879.

Tampoco serán aplicables estos pagos a favor de personas “que tengan sentencia firme condenatoria por la comisión de delitos dolosos”.

El Ejecutivo, en su proyecto, señala que este reconocimiento estatal “no tiene carácter ni naturaleza remunerativa, no es transferible, no es pensionable, ni hereditario y no se encuentra afecta a cargas sociales”.

En la sustentación de motivos, el Gobierno asegura que si bien han sido reconocidos previamente, “parte de los comandos han sido procesados a nivel judicial, siendo expuestos a tratamientos injustos cuando por su valeroso accionar debieron haber recibido un trato adecuado en reconocimiento a su heroicidad en la operación Chavín de Huántar”.

Asimismo, recuerda que previamente han sido reconocidos como héroes de la patria los dos comandos fallecidos en dicha operación, el coronel EP Juan Valer Sandoval y el capitán EP Raúl Jiménez Chávez, con un otorgamiento de una compensación pecuniaria extraordinaria a favor de sus deudos.