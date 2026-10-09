El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, sustentó el pedido de facultades legislativas del Ejecutivo ante la Comisión de Constitución del Senado y afirmó que el texto aprobado por los diputados resultó insuficiente para el Gobierno. Esto como parte de su discurso de apertura al inicio del debate en este grupo de trabajo.

“Ya corresponde a la Cámara de Senadores, a nosotros como Ejecutivo no nos corresponde, pero el dictamen aprobado en la Cámara de Diputados para nosotros no es suficiente como Ejecutivo. Se han aprobado temas en materias de temas del fenómeno El Niño y seguridad”, expresó ante los senadores.

Durante su exposición, Galarreta defendió la propuesta original del Gobierno que contempló ocho materias prioritarias para el país. El primer ministro sostuvo que el recorte aplicado en la cámara baja dejó sin herramientas a sectores esenciales de la gestión pública para atender diversos aspectos relacionados a El Niño.

En materia de seguridad ciudadana, la autoridad advirtió sobre la urgencia de dotar al Estado de normas eficaces frente al crimen organizado. La propuesta gubernamental incluyó el fortalecimiento de la inteligencia y el marco legal para la intervención de las Fuerzas Armadas.

Respecto al fenómeno El Niño, el jefe ministerial planteó medidas orientadas a mitigar daños materiales y proteger la vida de las poblaciones vulnerables. “Fenómeno El Niño no es una materia en las facultades delegadas. Las materias son sobre educación, seguridad ciudadana, modernización del Estado, simplificación, ocho materias y dentro de todas esas, menos en seguridad ciudadana, están involucrados los temas del fenómeno El Niño”, precisó.

La sesión parlamentaria continúa con el debate técnico de los legisladores y la participación de otros ministros que acompañaron a Luis Galarreta. El grupo de trabajo evaluará los alcances del dictamen antes de enviar el informe final al pleno del Senado

Lo que aprobaron en la Cámara de Diputados sobre delegación de facultades

La fórmula aprobada por la Cámara de Diputados concede facultades por un plazo de 90 días calendario exclusivamente en seguridad ciudadana y el fenómeno El Niño. En el eje de seguridad, el documento autoriza medidas sobre control migratorio, bloqueo de comunicaciones ilícitas, armas y delitos de extorsión y sicariato.

Para la emergencia climática, el dictamen contempla la entrega de ayuda por el Indeci, infraestructura complementaria, financiamiento agrario y bonos habitacionales. Sin embargo, los diputados excluyeron temas económicos, modificaciones tributarias, reforma del Estado y el empleo de militares en diversos aspectos de orden interno.