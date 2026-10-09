Luis Galarreta se presentó como presidente del Consejo de Ministros ante la Comisión de Constitución del Senado. (Foto referencial: Congreso)
Luis Galarreta se presentó como presidente del Consejo de Ministros ante la Comisión de Constitución del Senado. (Foto referencial: Congreso)
Por Redacción EC

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, sustentó el pedido de facultades legislativas del Ejecutivo ante la Comisión de Constitución del Senado y afirmó que el texto aprobado por los diputados resultó insuficiente para el Gobierno. Esto como parte de su discurso de apertura al inicio del debate en este grupo de trabajo.

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