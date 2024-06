La congresista Margot Palacios acusó a la bancada Perú Libre de tenerla “secuestrada prácticamente” al no aceptar su renuncia luego de casi un mes, con la excusa de un proceso disciplinario del cual tampoco ha sido notificada.

“Me tienen secuestrada prácticamente. No (me han expulsado tampoco). Están supuestamente aperturándome desde el 31 de mayo un proceso disciplinario que hasta el día de hoy no es notificado y, contra mi voluntad, me tienen sujeta a una bancada de la cual he manifestado que ya no quiero estar”, señaló a Canal N.

La parlamentaria recordó que presentó su renuncia por motivos de conciencia el 31 de mayo y dijo que lo hizo porque Perú libre se ha apartado de su “programa político”.

“Había un paquete de proyectos legislativos en el cual yo particularmente no estaba a favor y eso es lo que me motiva como militante, como miembro de la bancada y como vocera a renunciar”, comentó.

Como ejemplo de estas iniciativas con las cuales estaba en contra, Margot Palacios dijo que se encontraba la propuesta para evitar que partidos políticos puedan ser sindicados como organizaciones criminales, o la eliminación de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) para crear una escuela de la magistratura.

Sin embargo, cuestionó que pese a sus motivos de renuncia no se haya tramitado su renuncia y defendió su decisión de acudir a una instancia como la Unión Interparlamentario de Derechos Humanos.

Al respecto, recordó que también acudió previamente a esta instancia cuando trataron de llevarla a la Comisión de Ética y la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales por respaldar a los deudos de los muertos durante las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte.