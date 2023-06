Vladimir Cerrón, secretario general de Perú Libre, informó que el jueves 29 de junio su partido político tendrá una asamblea general en la cual definirán cuál será la propuesta para ocupar la Mesa Directiva del Congreso.

“Perú Libre decidirá en Asamblea Nacional su postulación a la Mesa Directiva del Congreso, como no lo hace ningún partido, este 29 de junio. Favor no especular, caviares no desesperarse que el mundo no se acaba”, escribió el exgobernador de Junín condenado a cuatro años de prisión que todavía están en evaluación en segunda instancia en el Poder Judicial.

El evento se llevará a cabo a las 8 p.m. del jueves y convoca al Comité Ejecutivo Nacional, la Comisión Política, la bancada parlamentaria y demás dirigentes regionales.

pic.twitter.com/g0xVCgZoQX — Vladimir Cerrón (@VLADIMIR_CERRON) June 27, 2023

El vocero de la bancada Perú Libre, Flavio Cruz, señaló que la primera propuesta que están planteando, ya sea para la presidencia de la Mesa Directiva como para integrar alguna otra lista que pueda presentarse ante las elecciones del próximo mes es el hermano de Vladimir Cerrón, Waldemar Cerrón.

“Como primera opción va Waldemar Cerrón, puede ser para la presidencia como también para cualquiera de los cargos en la Mesa Directiva”, precisó a Exitosa este lunes.

Cruz también aseguró que iniciarán conversaciones con otras agrupaciones políticas con miras a elaborar una propuesta multipartidaria.

Si bien el portavoz de Perú Libre descartó que él apoyaría una posible alianza con Fuerza Popular, el propio Waldemar Cerrón se expresó a favor de que ocurra un acuerdo de este tipo.

“No hay ningún problema porque eso lo decide el pleno del Congreso. Eso no lo decide Perú Libre. Si el pleno decide, a través de la votación, que esté Perú Libre, Fuerza Popular, Perú Democrático, Bicentenario o el Bloque (Magisterial), es una decisión del pleno”, comentó a RPP.