Los congresistas Guillermo Bermejo, Hamlet Echeverría y Betssy Chávez renunciaron irrevocablemente a la bancada de Perú Libre después de que la mayoría de los miembros de ese bloque no respaldó la moción que Bermejo había presentado con el objetivo de censurar a la presidenta del Parlamento, María del Carmen Alva.

Bermejo dirigió ayer un oficio a la bancada en el que comunicaba su decisión. “El Congreso blindó a la presidenta del Congreso con apoyo de un sector de la bancada de Perú Libre, incluso con el abrazo final del ex premier con la señora Alva. Una vergüenza absoluta. Quiero buscar motivos para quedarme en la bancada y honestamente no los encuentro”, advirtió horas antes en Facebook.

El legislador se refirió así al abrazo entre Guido Bellido, ex primer ministro y miembro de Perú Libre, y Alva luego de que el pleno rechazó la moción contra la titular de la Mesa Directiva.

En tanto, Echeverría indicó a El Comercio que su renuncia también se debe a la votación de la moción contra Alva. “Hay un sector de la bancada que tiene una votación alineada a la derecha”, consideró. En declaraciones a Canal N, aseguró que “de ninguna manera” formará una bancada con Bermejo.

Previamente, en Twitter, dijo que mantenía su lealtad con el presidente Pedro Castillo, pero en alusión al abrazo entre Bellido y Alva aseveró: “Nuestras convicciones nos impiden continuar en una bancada con liderazgo errático y que se abraza con los principios conservadores de la derecha más rancia”.

En la noche presentó su renuncia Chávez, quien además de congresista es la actual ministra de Trabajo.

Señaló que su decisión obedece a la “manifiesta y muy constante divergencia” que hay en la bancada. “Existen acciones contrarias a la gobernabilidad que desdibujan el principio de unidad”, añadió.

Perú Libre pasa de tener 37 a 34 integrantes, pero se mantiene como la primera fuerza del Parlamento.

La votación

Bermejo sustentó su moción ante el pleno asegurando que, durante un viaje a España, Alva tuvo expresiones para desestabilizar al país.

La iniciativa no fue admitida a debate al recibir 83 votos en contra, 20 a favor y 16 abstenciones.

De los 33 miembros de Perú Libre presentes, solo 15 votaron a favor, mientras que José Balcázar se opuso.

Todas las abstenciones fueron de integrantes de la bancada del partido del lápiz, entre ellos el vocero Waldemar Cerrón y Bellido.

Edgar Tello –quien también se abstuvo– dijo que no hubo pruebas objetivas contra Alva, mientras que el ex primer ministro indicó que la moción “fue una iniciativa individual y no un consenso de la bancada”.

Waldemar Cerrón, hermano de Vladimir Cerrón y vocero de Perú Libre, se pronunció así tras la renuncia de Bermejo: “Si no hay disciplina en la bancada, nosotros no vamos a ir a ningún lugar”.