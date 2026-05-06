El congresista Edward Málaga solicitó a la Comisión de Constitución convocar al presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, ante el pleno del Congreso para que responda cuestionamientos contra el proceso electoral del 12 de abril de 2026.

El parlamentario envió este oficio luego de inasistencia del titular del JNE a la sesión de dicho grupo de trabajo el pasado 5 de mayo.

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¿Por qué no fue el Pdte del JNE al Congreso a dar explicaciones?



Pues porque era más importante escuchar las alabanzas del Defensor del Pueblo, puesto por el cerronismo, y del Pdte de la observadora Transparencia, que le cobra por “motivar y sensibilizar sus ejes… https://t.co/XtFlVYfZQn — Ed Málaga-Trillo 🇵🇪 (@EdMalagaTrillo) May 6, 2026

“¿Por qué no fue el Presidente del JNE al Congreso a dar explicaciones? Pues porque era más importante escuchar las alabanzas del Defensor del Pueblo, puesto por el cerronismo, y del Presidente de la observadora Transparencia, que le cobra por ‘motivar y sensibilizar sus ejes estratégicos’ para luego supervisar la elección. O sea, prefirió la adulación de sus socios a la preocupación de todo un país", cuestionó Málaga a través de redes sociales.

Tras esto, el legislador no agrupado envió un oficio urgente al presidente de la comisión, Arturo Alegría, para formalizar el pedido. El documento plantea que la presentación de Burneo ante la representación nacional suceda el 7 de mayo.

2/2 Aquí el oficio enviado: pic.twitter.com/pfpDWjAP3E — Despacho Ed Málaga Trillo (@despachoEMT) May 6, 2026

Málaga cuestionó que no existan respuestas claras sobre la validez jurídica de la elección y la legitimidad de los resultados, y afirma que la ausencia de la autoridad impide resolver dudas de importancia constitucional e institucional.

La solicitud contiene interrogantes sobre la instalación tardía de mesas y el alto ausentismo de los electores,. Málaga exigió explicaciones técnicas sobre la metodología que usó el JNE para analizar el impacto de estas fallas. También pidió detalles sobre el alcance de la auditoría externa anunciada para la primera vuelta electoral,.