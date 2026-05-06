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Roberto Burneo, presidente del JNE había sido citado ante la Comisión de Constitución. (Foto: Andina)
Roberto Burneo, presidente del JNE había sido citado ante la Comisión de Constitución. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El congresista Edward Málaga solicitó a la Comisión de Constitución convocar al presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, ante el pleno del Congreso para que responda cuestionamientos contra el proceso electoral del 12 de abril de 2026.

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