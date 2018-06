La Segunda Fiscalía Superior Nacional Especializada en delitos de Lavado de Activos declaró infundado el pedido que presentó el ex presidente Alan García, por medio de sus abogados, para excluir de la investigación que afronta por los presuntos aportes de Odebrecht a su campaña del 2006 al fiscal José Domingo Pérez.

A inicios de este mes, Pérez abrió una pesquisa preliminar en contra de García Pérez así como a los ex mandatarios Alejandro Toledo y Pedro Pablo Kuczynski por el presunto delito de lavado de activos por los pagos que habría realizado la constructora brasileña a sus campañas electorales.

Luego de ello, se conoció que Genaro Vélez, uno de los representantes legales del aprista, presentaron tres escritos para que se retire al referido fiscal de la investigación.

En uno de los documentos, Vélez solicitó: “[Que] se excuse y/o excluya [al fiscal Pérez] de seguir conociendo en la investigación preliminar a mi patrocinado Alan García Pérez, por los graves motivos que afectan su imparcialidad”. Fundamenta como razones el no haber permitido que el otro abogado del ex presidente, Erasmo Reyna, participara en los interrogatorios que se hicieron a Marcelo Odebrecht y Jorge Barata en Brasil, y que les haya formulado “hasta 20 preguntas” sobre su defendido “a pesar de que no formaba parte de dicha investigación”.

En febrero de este año, Barata le dijo al fiscal Pérez Gómez que Odebrecht aportó US$200 mil a la campaña presidencial de García en el 2006 a través de su ex ministro Luis Alva Castro.

Al respecto, el congresista Javier Velásquez Quesquén (Apra) Velásquez Quesquén negó que exista algún temor del ex jefe del Estado hacia Domingo Pérez.

“No es temor, es derecho, y los fundamentos están en su escrito que ha presentado. Si los fundamentos son caprichosos, los desestimarán, pero si tiene argumentos la solicitud, se procederá de acuerdo a ley”, subrayó.