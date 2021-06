Conforme a los criterios de Saber más

Tres de los responsables de organizar a los personeros de Perú Libre (PL) para la elección presidencial de este domingo firmaron los planillones de adherentes que el Movimiento por la Amnistía y los Derechos Fundamentales (Movadef) —organismo de fachada de Sendero Luminoso— presentó al Jurado Nacional de Elecciones en el 2011, cuando intentó inscribirse como partido político. Aquella vez, el pedido fue rechazado tras comprobarse que su ideario se basaba en el “marxismo-leninismo-maoísmo pensamiento Gonzalo” del cabecilla terrorista Abimael Guzmán.

Exaltación Flores Ramírez, coordinador de Ayacucho; Iván Arnaldo Jijón Torres, responsable del Callao, y Sebastián Martín Reyes Chochoca, de Lima, son quienes figuran en la lista.

Reyes Chochoca es, además, uno de los personeros legales del partido por el que Pedro Castillo postula a la presidencia de la República.

Este domingo, Reyes tiene una responsabilidad mayor: deberá recoger las actas de las mesas de sufragio que los personeros de PL de Lima le entreguen después del escrutinio de votos.

En sus redes sociales, Reyes ha publicado varias fotografías en actividades de campaña del congresista electo por Lima Guillermo Bermejo, quien está procesado por el delito de terrorismo. La fiscalía ha pedido 20 años de prisión para él.

En diálogo con El Comercio, Reyes señaló que no recuerda haber firmado planillones del Movadef. “No me acuerdo, en esa época yo era cachimbo y estudiaba Letras en la universidad”, dijo. Agregó que conoce a Bermejo desde el 2019 porque son compañeros de partido.

Las firmas de Jijón Torres, del Callao, y Flores Ramírez, de Ayacucho, también aparecen entre los planillones que presentó Oswaldo Esquivel, uno de los fundadores del movimiento prosenderista y del Conare-Sute. Ambos personeros negaron haber firmado el padrón. “Descarto tajantemente haber firmado ese documento. Soy un licenciado del Ejército y me causa indignación lo que señala”, indicó Jijón a este Diario.

“Es una calumnia, no es mi firma”, dijo también Flores, quien es hermano de Alex Flores, parlamentario electo de PL por Ayacucho. Hace unas semanas, el virtual congresista azuzó a simpatizantes de Castillo que asistieron a un mitin para que agredan a los periodistas que cubrían la actividad.

A diferencia de los tres coordinadores mencionados, Richar Bellido Ugarte, responsable de los personeros en Cusco, no firmó el acta del Movadef. Sin embargo, su hermano Guido Bellido, congresista electo de PL por la región, es investigado por el presunto delito de apología al terrorismo.

Para José Luis Gil, exdirector de Inteligencia del Mininter y exmiembro del Grupo Especial de Inteligencia de la policía, debe llamar la atención que estas personas estén dirigiendo a los personeros. Consideró que el aparato de organización de Sendero, el Movadef, ha sido “puesto en marcha”.

También resaltó que, pese a que el JNE rechazó la inscripción del Movadef, las bases no han desaparecido y están participando en la campaña de PL . “Sendero hizo 56 bases a nivel nacional para presentarse a través del Movadef. Todas no fueron desactivadas. Esas son las que vienen activando a escala nacional la candidatura de Castillo”, sostuvo.

