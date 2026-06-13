La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) culminó con el procesamiento de las actas de sufragio para la conformación de la próxima Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados del Poder Legislativo. La contabilización del 100% de las actas en los distritos electorales único y múltiples se completó a las 4:10 p. m.
La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) culminó con el procesamiento de las actas de sufragio para la conformación de la próxima Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados del Poder Legislativo. La contabilización del 100% de las actas en los distritos electorales único y múltiples se completó a las 4:10 p. m.
El sistema de la plataforma electoral de la ONPE detalló que, para la Cámara de Senadores de Distrito Electoral Único (Nacional) se procesaron de forma exitosa un total de 92 766 actas, sin registrarse ningún documento en condición de pendiente o derivado para evaluación del Jurado Electoral Especial (JEE). En cuanto al Distrito Electoral Múltiple (Regional), se procesó un total de 26 368 actas electorales.
A su vez, la ONPE contabilizó un total de 92 766 actas electorales para el Parlamento Andino, y 26 368 para la Cámara de Diputados.
Resultados de la Cámara de Senadores
De acuerdo con la distribución de los votos preferenciales, las primeras posiciones les corresponden a las organizaciones políticas que superaron la valla electoral obligatoria. Las agrupaciones identificadas son Fuerza Popular, Juntos por el Perú, Renovación Popular, Partido del Buen Gobierno, Partido Cívico Obras y Ahora Nación.
Está cámara está compuesta por 60 senadores en total, tanto nacionales como regionales. Los escaños nacionales estarán distribuidos de la siguiente manera:
Fuerza Popular: 7 escaños
Juntos por el Perú: 5 escaños
Renovación Popular: 5 escaños
Buen Gobierno: 5 escaños
Partido Obras: 4 escaños
Ahora Nación: 4 escaños
En paralelo, las curules asignadas a los distritos electorales múltiples, correspondientes a las regiones del interior del país, quedaron conformadas de la siguiente forma: