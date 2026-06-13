La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) culminó con el procesamiento de las actas de sufragio para la conformación de la próxima Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados del Poder Legislativo. La contabilización del 100% de las actas en los distritos electorales único y múltiples se completó a las 4:10 p. m.

El sistema de la plataforma electoral de la ONPE detalló que, para la Cámara de Senadores de Distrito Electoral Único (Nacional) se procesaron de forma exitosa un total de 92 766 actas, sin registrarse ningún documento en condición de pendiente o derivado para evaluación del Jurado Electoral Especial (JEE). En cuanto al Distrito Electoral Múltiple (Regional), se procesó un total de 26 368 actas electorales.

A su vez, la ONPE contabilizó un total de 92 766 actas electorales para el Parlamento Andino, y 26 368 para la Cámara de Diputados.

Resultados de la Cámara de Senadores

De acuerdo con la distribución de los votos preferenciales, las primeras posiciones les corresponden a las organizaciones políticas que superaron la valla electoral obligatoria. Las agrupaciones identificadas son Fuerza Popular, Juntos por el Perú, Renovación Popular, Partido del Buen Gobierno, Partido Cívico Obras y Ahora Nación.

La composición de la Cámara de Senadores para el Congreso 2026-2031.

Está cámara está compuesta por 60 senadores en total, tanto nacionales como regionales. Los escaños nacionales estarán distribuidos de la siguiente manera:

Fuerza Popular: 7 escaños

Juntos por el Perú: 5 escaños

Renovación Popular: 5 escaños

Buen Gobierno: 5 escaños

Partido Obras: 4 escaños

Ahora Nación: 4 escaños

En paralelo, las curules asignadas a los distritos electorales múltiples, correspondientes a las regiones del interior del país, quedaron conformadas de la siguiente forma:

Fuerza Popular: 15 escaños

Juntos por el Perú: 9 escaños

Renovación Popular: 3 escaños

Buen Gobierno: 2 escaños

Resultados de la Cámara de Diputados

La Cámara de Diputados contará con 130 legisladores. De acuerdo con los resultados oficiales de la ONPE, los escaños estarán distribuidos de la siguiente manera: