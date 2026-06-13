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Se procesaron de forma exitosa un total de 92 766 actas, sin registrarse ningún documento en condición de pendiente o derivado para evaluación del Jurado Electoral Especial (JEE). Foto: composición GEC
Se procesaron de forma exitosa un total de 92 766 actas, sin registrarse ningún documento en condición de pendiente o derivado para evaluación del Jurado Electoral Especial (JEE). Foto: composición GEC
Por Redacción EC

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) culminó con el procesamiento de las actas de sufragio para la conformación de la próxima Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados del Poder Legislativo. La contabilización del 100% de las actas en los distritos electorales único y múltiples se completó a las 4:10 p. m.

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