Roberto Sánchez, candidato presidencial de Juntos por el Perú, insistió en cuestionar cómo se han procesado los votos de peruanos en el exterior y ahora pidió a Keiko Fujimori que se sume a su solicitud para que haya un recuento total de votos de esta segunda vuelta.

En conferencia de prensa este viernes 12 de junio, Sánchez y miembros del equipo técnico de Juntos por el Perú, dijo que es necesario confiar en la transparencia de los resultados oficiales.

“Yo le propongo que, conjuntamente solicitemos en el marco del debido proceso, la institucionalidad de proceso electoral, los observadores internacionales, que hagamos una revisión exhaustiva, un reconteo de todo este proceso, sobre todo aquellos donde hay indicios presuntos de que no haya ocurrido ahí transparencia como corresponde”, señaló luego que su agrupación cuestionara el conteo de votos de países como Estados Unidos y Argentina.

Roberto Sánchez y su equipo técnico aseguran que su pedido de recuento de votos se da en el marco de la ley electoral. (Foto: César Campos / @photo.gec)

“Yo la invito, señora Keiko Fujimori, a que dejemos ese legado de transparencia, certeza, cero controversia y democracia. Hagámoslo por el Perú (...) Nos ratificamos con un movimiento popular, hoy un consenso político democrático que quiere transparencia radical, que las dudas e indicios se aclaren en el marco de la ley (...) Espero su respuesta, señora Keiko Fujimori”, agregó Sánchez.

Previamente, integrantes del equipo técnico de Juntos por el Perú se turnaron para reiterar sus críticas y justificar sus pedidos de nulidad de actas en el extranjero, específicamente de Estados Unidos y Argentina, porque estas no fueron digitalizadas antes de su traslado físico al Perú como sí ocurrió en la primera vuelta.

“No estamos cuestionando el hecho que estas maletas vengan, estamos cuestionando la demora, el hecho que las actas electorales hayan llegado en forma inoportuna. Frente a eso, nosotros específicamente vamos a solicitar el padrón de votantes de los EE.UU. y de Argentina, Buenos Aires principalmente”, comentó el abogado Roy Mendoza.

Marco Zeballos, abogado que también forma parte del equipo de Sánchez, dijo que las actas lejanas de Oceanía llegaron lunes y martes, mientras que las de Argentina a cuatro horas del Perú llegaron el miércoles en la noche “justo cuando en teoría no se podía desarrollar ninguna acción contra las mismas”. Asimismo, criticó que se haya cambiado entre primera y segunda vuelta la directiva de tratamiento de la obligatoriedad de digitalizar actas en el extranjero. “Lo que se está señalando está dentro de los márgenes que la ley establece al día de hoy. No hay nada por fuera de los márgenes que nuestro marco legislativo señala, pero cómo no podría generarnos extrañeza cuando los cambios en el conteo se dan con las actas que llegan de Argentina”.