Resumen

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Roberto Sánchez y su equipo técnico aseguran que su pedido de recuento de votos se da en el marco de la ley electoral. (Foto: César Campos / @photo.gec)
Roberto Sánchez y su equipo técnico aseguran que su pedido de recuento de votos se da en el marco de la ley electoral. (Foto: César Campos / @photo.gec)
Por Redacción EC

Roberto Sánchez, candidato presidencial de Juntos por el Perú, insistió en cuestionar cómo se han procesado los votos de peruanos en el exterior y ahora pidió a Keiko Fujimori que se sume a su solicitud para que haya un recuento total de votos de esta segunda vuelta.

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