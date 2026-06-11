La candidata presidencial Keiko Fujimori (Fuerza Popular) aseguró que no encuentra elementos que justifiquen la anulación de actas de votación solicitadas por Juntos por el Perú. No obstante, reconoció que esta tiene derecho a recurrir a los mecanismos previstos por la legislación electoral.

“Nosotros no vemos ninguna causal de nulidad, pero están en todo su derecho de hacerlo”, afirmó durante declaraciones a la prensa este jueves 11 de junio, desde su vivienda en San Borja.

La posición de Fujimori se produce en un momento en que la definición de la segunda vuelta depende de la contabilización de las últimas actas, la resolución de las observaciones detectadas durante el escrutinio y la evaluación de los recursos presentados ante las autoridades electorales.

La lideresa de Fuerza Popular insistió en la necesidad de mantener la serenidad mientras la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) concluyen las etapas pendientes del proceso.

“Nosotros volvemos a hacer un llamado a la reflexión, a la calma y a seguir la página de la ONPE”, dijo.

La candidata también destacó declaraciones previas del candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, quien había asegurado que respetaría los resultados oficiales.

“Yo me quedo con las declaraciones del candidato Roberto Sánchez cuando él ha señalado que va a respetar los votos. Así es que yo creo que todos los ciudadanos pueden informarse y estar atentos. Cualquier otra cosa pediría calma y serenidad”, sostuvo.

Luego, la lideresa del fujimorismo insistió en la necesidad de construir acuerdos políticos para el próximo periodo de gobierno. “Sea cual sea el ganador, estamos nosotros siempre con los ánimos dispuestos a dialogar y tendremos que dialogar los partidos políticos el próximo quinquenio”, señaló.

La candidata añadió que esperará la culminación del escrutinio para iniciar eventuales conversaciones con sus adversarios políticos. “Esperaremos a los resultados de la ONPE para luego, espero yo, poder conversar con el señor Roberto Sánchez”, dijo.

Cuestionan pedidos de nulidad

Luis Dyer asegura que Fuerza Popular está preparada para responder a los pedidos de nulidad de Juntos por el Perú. Foto: Fernando Sangama / GEC

El jefe de personeros de Fuerza Popular, Luis Dyer, cuestionó los pedidos de nulidad presentados por Juntos por el Perú y afirmó que la agrupación ha detectado que varias de las actas observadas cuentan con la firma de personeros de esa agrupación.

“Hemos revisado las actas donde ellos están reclamando y haciendo un proceso de nulidad. Estamos totalmente en desacuerdo porque la voluntad del pueblo no se debe anular. En esas actas hemos detectado firmas de los personeros de Juntos por el Perú. Están queriendo anular actas donde sus mismos personeros han sido testigos y las han firmado”, señaló en conferencia de prensa este jueves.

Uno de los casos mencionados corresponde al acta N.° 000631, del distrito de Omia, en la región Amazonas. El Comercio verificó que Juntos por el Perú solicitó su “urgente evaluación” junto con las actas N.° 000632, 000633 y 000635, al advertir que en esas mesas se registró una votación idéntica de 60 votos a favor de Fuerza Popular.

“En el distrito de Omia, local IE Antonio Raimondi, cuatro mesas (N.° 000631, 000632, 000633 y 000635) registran exactamente 60 votos de manera simétrica”, señala el documento presentado por la agrupación.

Sin embargo, la revisión del acta N.° 000631 muestra que esta fue suscrita por un personero de Juntos por el Perú, hecho que Fuerza Popular considera relevante.

Además, Dyer señaló que algunas de las mesas cuestionadas favorecen electoralmente a Juntos por el Perú: “Quieren anular actas donde ellos ganan, donde tienen más votos que nosotros. Realmente no encuentro ningún fundamento legal, pero es su derecho”, dijo.

El dirigente indicó que Fuerza Popular se encuentra preparado para responder a los pedidos de nulidad que sean evaluados por los organismos electorales.

Además estimó que la presentación de estos recursos implica el pago de tasas administrativas que, según sus cálculos, alcanzarían cerca de tres millones de soles.

Luego hizo un llamado a respetar los resultados. “Hago una invocación a Juntos por el Perú. Respetemos la voluntad del pueblo”, afirmó.

Los pedidos de nulidad deberán ser evaluados por los Jurados Electorales Especiales y, de ser el caso, por el pleno del Jurado Nacional de Elecciones.

Conteo paralelo

Mientras las autoridades electorales desarrollan el escrutinio oficial, Fuerza Popular realiza un conteo propio basado en las copias de actas obtenidas por sus personeros durante la jornada electoral.

Según informó, la organización política ha logrado recuperar aproximadamente 82 mil actas de votación.