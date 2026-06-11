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Resumen

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La candidata presidencial Keiko Fujimori (Fuerza Popular) aseguró que no encuentra elementos que justifiquen la anulación de actas de votación solicitadas por Juntos por el Perú. No obstante, reconoció que esta tiene derecho a recurrir a los mecanismos previstos por la legislación electoral.

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