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Autorización para viaje de Balcázar a la Santa Sede queda pendiente para próxima sesión del Pleno. (Foto: Andina)
Autorización para viaje de Balcázar a la Santa Sede queda pendiente para próxima sesión del Pleno. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El pleno del Congreso volverá a sesionar este viernes 12 de junio y entre los temas incluidos en la agenda parlamentaria figura la solicitud presentada por el presidente José María Balcázar para viajar a la Ciudad del Vaticano entre el 15 y el 19 de junio.

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