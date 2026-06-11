El pleno del Congreso volverá a sesionar este viernes 12 de junio y entre los temas incluidos en la agenda parlamentaria figura la solicitud presentada por el presidente José María Balcázar para viajar a la Ciudad del Vaticano entre el 15 y el 19 de junio.

La solicitud, remitida al Legislativo mediante un proyecto de Resolución Legislativa, busca que el mandatario sea autorizado a viajar a la Ciudad del Vaticano entre el 15 y el 19 de junio para sostener una reunión con el papa León XIV.

El pedido no fue evaluado durante la sesión plenaria de este jueves y quedó pendiente para la próxima jornada parlamentaria, cuando los congresistas retomarán sus actividades en el hemiciclo. Se prevé que será la última sesión del pleno del actual Congreso.

Según la documentación enviada por el Ejecutivo, el encuentro con el sumo pontífice tiene como objetivo fortalecer la histórica relación entre el Perú y la Santa Sede, además de impulsar las gestiones para concretar una futura visita papal al país.

“ El viaje del señor Presidente permitirá, asimismo, expresar al más alto nivel el respeto, gratitud y reconocimiento del Perú hacia el Santo Padre , cuya trayectoria eclesiástica se ha desarrollado en gran medida en territorio peruano, habiendo obtenido la nacionalidad peruana en 2015”, señala el documento remitido al Congreso.

La agenda oficial contempla también una reunión con Mathias Cormann, secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), con el fin de reafirmar el compromiso peruano con el proceso de adhesión a dicho organismo internacional.

Asimismo, Balcázar tiene previsto reunirse en Roma con Qu Dongyu, director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), para revisar mecanismos de cooperación vinculados a la erradicación del hambre, la lucha contra la malnutrición, el desarrollo rural y el fortalecimiento de la agricultura familiar.

El Ejecutivo precisó además que el mandatario continuará ejerciendo sus funciones durante el viaje mediante tecnologías digitales. Para ello, adjuntó informes de la Oficina General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones y de la Asesoría Jurídica del Despacho Presidencial que certifican la disponibilidad del equipamiento necesario para mantener el despacho presidencial de forma remota.

El oficio dirigido al Congreso lleva las firmas del presidente José María Balcázar y del presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo. La autorización final dependerá de la decisión que adopte el Pleno en la sesión prevista para este viernes.