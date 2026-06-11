Keiko Fujimori, candidata presidencial de Fuerza Popular, reiteró que esperará con calma los resultados oficiales del conteo de votos de la segunda vuelta, ante la actualización paulatina de las cifras por parte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y en medio de reclamos desde Juntos por el Perú.

“Soy muy prudente, vamos a esperar al resultado del conteo final”, reiteró este jueves ante la prensa. “En estas últimas horas que quedan del conteo, nos corresponde estar haciendo el seguimiento a lo que nuestros personeros legales están haciendo en los jurados electorales especiales y, por supuesto, vamos a esperar al conteo final de la ONPE para luego pronunciarnos”.

Lo que sí saludó Fujimori fue el despliegue de personeros en una gran cantidad de mesas de sufragio este 7 de junio, así como la popularidad que ha tenido el portal oficial de la ONPE para revisar la actualización en tiempo real del conteo de votos. Esto, indicó, le da tranquilidad y confianza a los ciudadanos.

“Tengo que saludar que personeros, también de Juntos por el Perú, ha sido un número bastante alto. Esa participación cívica de los personeros de ambos partidos y, además, la cantidad de observadores internacionales y hoy a través de redes sociales, al saber que no ha habido mayores irregularidades, salvo algunos incidentes, creo que la población está siguiendo paso a paso este conteo”, manifestó.

Keiko Fujimori espera dialogar con Roberto Sánchez tras resultados

Keiko Fujimori pidió que haya reflexión y calma hasta la proclamación oficial de resultados, pero sí reconoció que la dirigencia de Juntos por el Perú tiene derecho a presentar recursos de nulidad sobre diversas actas, a pesar que ella advierte que no hay motivo.

Keiko Fujimori reiteró que esperará los resultados finales del conteo de votos de la segunda vuelta. (Fotos. Violeta Ayasta / @photo.gec)

“No vemos ninguna causal de nulidad, pero están en todo su derecho a hacerlo”, comentó.

Finalmente, reiteró su apertura al diálogo con los partidos políticos, y dijo que luego de los resultados oficiales espera conversar con su contendor de la segunda vuelta, ya que los resultados serán muy pegados.

“Tendremos que dialogar con los partidos políticos el próximo quinquenio. Esperaremos a los resultados de la ONPE para luego espero yo poder conversar con el señor Roberto Sánchez”, concluyó.