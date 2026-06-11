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Keiko Fujimori reiteró que esperará los resultados finales del conteo de votos de la segunda vuelta. (Fotos. Violeta Ayasta / @photo.gec)
Keiko Fujimori reiteró que esperará los resultados finales del conteo de votos de la segunda vuelta. (Fotos. Violeta Ayasta / @photo.gec)
Por Redacción EC

Keiko Fujimori, candidata presidencial de Fuerza Popular, reiteró que esperará con calma los resultados oficiales del conteo de votos de la segunda vuelta, ante la actualización paulatina de las cifras por parte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y en medio de reclamos desde Juntos por el Perú.

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