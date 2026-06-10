Resumen

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La solicitud de indulto común corresponde a la presentada el 19 de mayo de este año. (Fotos: Julio Reaño / @photo.gec)
La solicitud de indulto común corresponde a la presentada el 19 de mayo de este año. (Fotos: Julio Reaño / @photo.gec)
/ JULIO REAÑO
Por Redacción EC

La Comisión de Gracias Presidenciales, órgano perteneciente al Ministerio de Justicia, rechazó la solicitud de derecho de gracia por razones humanitarias a favor del exmandatario y golpista Pedro Castillo, por no haberse subsanado las observaciones que la declararon inadmisible en su momento.

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