La Comisión de Gracias Presidenciales, órgano perteneciente al Ministerio de Justicia, rechazó la solicitud de derecho de gracia por razones humanitarias a favor del exmandatario y golpista Pedro Castillo, por no haberse subsanado las observaciones que la declararon inadmisible en su momento.
Asimismo, decidió declarar inadmisible otra solicitud de indulto común presentada por Castillo Terrones.
Esta última solicitud corresponde a la presentada el 19 de mayo, la misma que fue confirmada en su momento por el ministro de Justicia, Luis Jiménez.
“La Comisión acordó rechazar la solicitud de derecho de gracia por razones humanitarias, debido a que no se subsanó la inadmisibilidad advertida dentro del plazo establecido. En consecuencia, dispuso su archivo”, señala el Ministerio de Justicia en un comunicado.
“En la misma sesión, la Comisión declaró inadmisible la solicitud de indulto común presentada por el señor José Pedro Castillo Terrones, al no cumplir con los requisitos de admisibilidad exigidos por la normativa aplicable”, agrega el documento.
Según explicó el ministerio, el reglamento interno de la Comisión de Gracias Presidenciales establece que toda solicitud declarada inadmisible debe ser corregida o subsanada por el solicitante dentro de un plazo de veinte días. Este procedimiento busca que los pedidos cumplan con los requisitos formales exigidos antes de ser evaluados en el fondo.
En caso de que las observaciones no sean levantadas dentro del plazo establecido, la normativa dispone que la solicitud sea rechazada y archivada de manera definitiva.
Pedro Castillo purga condena de 11 años de prisión por el intento de disolver inconstitucionalmente el Congreso de la República, hecho por el que fue detenido y procesado.
La tarde de este miércoles, fuentes del Ministerio de Justicia informaron a El Comercio que la Comisión de Gracias Presidenciales, se reuniría desde las 2.00 pm, para evaluar dichas solicitudes.
Omar Awapara, secretario general de Transparencia, aseguró que la organización no ha encontrado indicios de fraude. Explicó que la labor de observación no ha detectado acciones sistemáticas ni intencionales que permitan sostener una hipótesis de fraude.
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