“Quiero saludar a los 170 candidatos [sic] que tienen una gran responsabilidad: la de cambiar la imagen del Congreso de la República”, dijo hace unas semanas el candidato presidencial de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña. Uno de sus primeros viajes del 2021 fue a Puno, donde estuvo con sus seis aspirantes al Parlamento. Entre ellos, se encontraba Yeny Solidad Quispe Quiquijana, una joven de 25 años natural de la provincia de Huancané.

Según los reportes de la policía, la fiscalía y el INPE a los que accedió El Comercio, hace un año Quispe Quiquijana fue detenida en Tacna cuando transportaba 11,9 kilos de cocaína y estuvo en prisión durante siete meses, hasta que fue beneficiada por un decreto para deshacinar penales por el COVID-19. La fiscalía la ha acusado del delito de promoción o favorecimiento al tráfico ilícito de drogas y ha pedido nueve años de cárcel para ella.

Esta es la fotografía del día de la atención en la que se encontraron 11.970 kilos de alcaloide de cocaína, según los reportes de la policía y la fiscalía. (Foto: PNP)

A pesar de que existen los registros de esta detención, en la que pasó por cuatro controles biométricos de identidad, de acuerdo con lo señalado por las autoridades a este Diario, la candidata de APP aseguró que se trata de un caso de “homonimia” y negó que sea ella. “Jamás he estado metida en estas cosas”, respondió. En el Reniec no figura ningún ciudadano con sus mismos nombres.

Detenida en un terminal

El Comercio accedió al acta que figura en el sistema policial y a un detallado reporte emitido por la Policía Antidrogas de Tacna de la intervención del 7 de enero del 2020. En esa documentación indican que la joven –quien es militante de APP desde el 2018– fue detenida cuando realizaban una operación de control de identidad en el terminal terrestre Manuel A. Odría.

Esta es el acta policial que se generó el día de la intervención. Además de este documento, la policía antidrogas de Tacna realizó un informe detallado sobre este caso, al que accedió este Diario. (Fuente: El Comercio).

Según el acta, Quispe Quiquijana estaba bajando de un bus procedente de Lima y estaba de tránsito por Tacna. Fue intervenida porque mostraba “una actitud sospechosa, nerviosismo, atónita y tartajeaba al momento de presentar su DNI”. Le solicitaron que abriera sus dos maletas y ella refirió que no recordaba la clave. Cuando registraron el equipaje, encontraron seis paquetes “tipo tamal forrados con cinta de embalaje” de 25cm por 25cm. Tras una prueba de campo y descarte de droga, el resultado arrojó que era positivo de alcaloide de cocaína: eran 11.970 kilos.

De acuerdo con el informe de la policía, ella manifestó que las maletas le fueron entregadas dos días antes en Tingo María, en Huánuco. Señaló que se las dio una mujer, pero que desconocía su nombre. “Solo escuchó que le decían Felicita o Felisa”, dijo. Según afirmó a los efectivos policiales, en Tacna esta persona la recogería en el terminal. Agregó que por esa razón viajó de Tingo María a Lima y ese mismo día a la región sureña.

En esta diligencia, realizaron una lectura de la memoria de su teléfono celular: encontraron conversaciones hechas entre el 10 y el 27 de diciembre del 2019 con cuatro personas a través de WhatsApp, quienes tenían números de Argentina y Bolivia. Ese número telefónico es el mismo al que la candidata respondió las consultas de este Diario.

“Los hechos y las evidencias demuestran que esta persona tenía pleno conocimiento, porque estaba en posesión y transporte de la droga, al haber realizado más de dos viajes con la misma modalidad a diferentes ciudades fuera del país. La investigada trata de negar los hechos con el fin de evadir su responsabilidad penal, para no aceptar que es parte de una organización criminal internacional dedicada a esta actividad ilícita cuya función en la organización sería la custodia, transporte y/o traslado de la droga hasta la entrega”, remarcó la policía en su informe de la detención.

“Para este proceso ha existido un planeamiento y ejecución del acto del tráfico ilegal de drogas a través de una red de individuos, primero quienes captan, luego quienes entregan, después quienes transportan, enseguida los que prestan asistencia para lograr el objetivo y finalmente los que reciben la droga. En todos estos pasos ha intervenido o tiene pleno conocimiento la imputada”, indica el documento. Quispe también fue detenida con un total de S/1.106, que fueron incautados y depositados al Pronabi.

Filtros de identidad

El Comercio accedió al control biométrico de identidad que Quispe Quiquijana pasó en el área de Criminalística cuando fue detenida. En este figuran sus datos, una fotografía del momento y sus huellas digitales. No se reportó ningún caso de homonimia a la fiscalía.

Este es el control biométrico que pasó Yeny Quispe Quiquijana en Criminalística de la PNP cuando fue detenida el 7 de enero del 2020. (Fuente: El Comercio)

La suboficial Janeth Cáceres, una de las policías que participó en la intervención y en la prueba de descarte, en diálogo con este Diario, contó que lo primero que hicieron tras la detención fue el control de identidad en el SIDPOL, un sistema que está conectado al Reniec. “Ahí aparece el rostro y los datos de la persona, con su número de DNI. La policía verifica que son sus huellas y si es ella. Una vez que ya está en el calabozo, se la lleva a Criminalística para que le tomen las huellas en el sistema API (biométrico) para que quede como antecedente de que ha sido intervenida por drogas. Dudo mucho que ella haya sido suplantada”, manifestó Cáceres al ser consultada por las fotografías registradas en este caso. “No se puede equivocar la policía y la fiscalía. Sí es ella”, agregó.

El fiscal provincial antidrogas de Tacna, Jaime Gonzales, enfatizó que Quispe Quiquijana pasó en total cuatro filtros de control de identidad. Aseguró que si bien en el Reniec figuran 13 personas con sus mismos apellidos, solo hay una persona con sus nombres completos: Yeny Solidad.

“Apenas se interviene, la policía está en la obligación de determinar su identidad. Pueden tener a la mano incluso DNI falsificados. En este caso no se ha evidenciado ello porque ha pasado filtros de la policía, Ministerio Público, PJ y el INPE. En cuatro lugares ella ha pasado filtros de que la persona es tal. Es un control biométrico que se remite a Reniec. Si no tengo documentos a la mano, vamos al biométrico, pongo la huella digital y me remite al Reniec, que me muestra la ficha y obviamente comparan el rostro y los demás datos”, indicó Gonzales. Desde el Poder Judicial confirmaron a este Diario que sí hubo un control de identidad cuando se ordenó la prisión preventiva.

El fiscal adjunto de su despacho, Herbert Pastor, fue quien asumió este caso y señaló que ya presentó la acusación contra la candidata. Ha pedido nueve años de prisión efectiva, así como una reparación civil de S/25.000. La fiscalía no ha podido determinar que pertenezca a una organización criminal.

Pastor señaló que tras la detención, en enero del 2020, pidió prisión preventiva para ella. El pedido fue admitido por el juez Juan Alonso Portugal Vega, titular del Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria, según confirmó la Corte Superior de Justicia de Tacna. El magistrado determinó que cumpla la medida por nueve meses en el Penal de Mujeres de Pocollay, en Tacna. Sin embargo, con la publicación del Decreto Legislativo 1513 para el deshacinamiento de los penales por la pandemia del COVID-19, Quispe Quiquijana se vio beneficiada y dejó la cárcel en agosto pasado.

“El decreto señala que los delitos que están comprendidos, incluso el 296, que es el delito por el cual yo investigo a la señora Yeni Quispe, ya no iban a ser considerados de máxima lesividad, sino al contrario, de mínima lesividad. Todos los comprendidos iban a poder salir con una comparecencia con restricciones cambiando la prisión preventiva. Entonces en mérito a eso ella se ha visto beneficiada. Desde ahí está en libertad”, detalló Pastor.

El Comercio también confirmó con el INPE que Quispe Quiquijana estuvo en el Penal de Mujeres de Pocollay, en Tacna, desde el 10 de enero hasta el 7 de agosto del 2020. Susana Silva, jefa del INPE, respondió que sí hacen un proceso de identificación al ingresar a un centro penitenciario. Explicó que se “verifican sus datos personales, realizan un odontograma y se toman las huellas dactilares de los diez dedos de las manos”. Esta información es cruzada con la fiscalía y el Poder Judicial para confirmar si se trata o no de la persona recluida.

Al ser consultada si es posible que una persona haya ingresado a la cárcel usando el nombre de otra, Silva sostuvo que se trataba de una situación “muy difícil porque son muchos filtros” de control de identidad. “Es muy raro. Cuando ingresa una persona le preguntan el nombre de los padres y si coinciden con los datos. Lo veo difícil. Y en este caso, si fuera homonimia, no solo tendría que llamarse igual, también tendría el mismo número de DNI”, aseguró. Finalmente, la jefa del INPE precisó que desde la institución que dirige no recomendaron a la Corte Superior de Tacna la liberación de Quispe Quiquijana por el Decreto Legislativo 1513.

El Poder Judicial aún no ha fijado la fecha de la audiencia para que inicie el control de acusación y decida si el caso pasa a juicio oral. Debido a las restricciones por la pandemia, desde la fiscalía explicaron que están priorizando al reo con cárcel. “Estamos a la espera de que nos notifique y continuamos con el desarrollo del proceso. Estamos seguros que vamos a obtener la pena privativa de libertad”, sostuvieron los fiscales.

Las versiones de Quispe y APP

Este Diario buscó la versión del candidato presidencial César Acuña. En una primera consulta, su hijo el excongresista de APP Richard Acuña respondió: “La ‘burrier’ está detenida, nuestra candidata está en trabajo político. Una ‘burrier’ se hizo pasar por nuestra candidata”.

Tras una segunda consulta, el personero legal de APP, José Echevarría, señaló que hicieron un filtro “riguroso”, pero que “no tienen acceso a ninguno de los sistemas” de la fiscalía, policía o INPE.

Yeny Quispe, a la derecha con mascarilla celeste junto al candidato presidencial de APP, César Acuña. (Foto: Facebook APP Puno)

“La Policía no tiene un sistema en línea ni tampoco está considerada en la ventanilla única. El INPE depende del ejecutivo y tampoco hace pública su data. Mucho menos el Ministerio Público, cuyo sistema es inaccesible, a menos que seas parte en la investigación. Ninguna de estas bases de datos está a disposición de los partidos y tampoco la proporciona el Jurado a través de la ventanilla única. Nosotros hemos hecho un filtro riguroso buscando antecedentes de los candidatos en todas las redes sociales, medios de comunicación y en todas las bases de datos abiertas (Sunedu, MTC para faltas de tránsito, SBS, etc.)”, respondió.

“Esos han sido los factores por los cuales no hemos podido identificar los antecedentes que mencionan, como sí lo hemos hecho en otros casos. Desde mi punto de vista, la candidata debe ser apartada de nuestra lista”, remarcó.

César Vásquez, miembro del Comité Ejecutivo Nacional de APP, manifestó que Quispe era accesitaria, pero que “una persona de la lista oficial se desanimó y ella subió”. Dijo que Acuña le ha pedido que renuncie, pero la candidata “no lo ha considerado”. “Fue públicamente, tampoco la ha llamado directamente”.

La candidata insistió en tres entrevistas que “se trata de una homonimia”. La última de estas conversaciones para consignar su versión fue a través de una videollamada. “Rotundamente niego. Jamás he estado en esas cosas. Tengo homonimia con ocho personas. De verdad, me está chocando bastante y afectando la carrera que tengo”, respondió. En un momento, señaló que el día de la detención estuvo “en el campo con su familia”, aunque después dijo que estuvo en campaña con Acuña en Puno. Sin embargo, esa actividad se realizó este año y no en enero del 2020, cuando fue intervenida.

En dos entrevistas telefónicas, negó los cargos. Este Diario pidió una tercera entrevista en video, en la que dijo: “Jamás he estado en estas cosas”. Agregó que presentará pruebas y acciones legales.

En una segunda comunicación en la que se indicó nuevamente todas las pruebas sobre su detención, ella aseguró que venía de una familia “humilde” que se dedica a la agricultura y que si tuviera estos “problemas” no hubiera postulado al Parlamento. “Es la primera vez que me meto como candidata. Me han invitado porque soy militante”, señaló.

“Experiencia no tengo. Como soy humilde, pensé que esta sería mi oportunidad para salir adelante. Soy militante. El ingeniero Acuña empezó desde abajo, siempre me agradó”, indicó sobre su llegada a APP. Concluyó diciendo que presentará “pruebas y acciones legales” contra la fiscalía y la Policía.

