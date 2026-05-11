Por Martín Calderón

El candidato a la primera vicepresidencia por Fuerza Popular, Luis Galarreta, afirmó que su agrupación buscará acuerdos con distintas fuerzas políticas en el Congreso, entre ellas el Partido del Buen Gobierno, del candidato presidencial Jorge Nieto.

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