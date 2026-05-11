El candidato a la primera vicepresidencia por Fuerza Popular, Luis Galarreta, afirmó que su agrupación buscará acuerdos con distintas fuerzas políticas en el Congreso, entre ellas el Partido del Buen Gobierno, del candidato presidencial Jorge Nieto.

Galarreta aseguró que buscarán construir consensos parlamentarios e incluso encontrar coincidencias con agrupaciones alejadas ideológicamente del fujimorismo.

“Creo que, por ejemplo, con Buen Gobierno vamos a coincidir en temas macroeconómicos [...] además de Renovación [Popular], por supuesto”, aseguró este lunes 11 de mayo en diálogo con Radio Exitosa.

Según el también secretario general de Fuerza Popular, podrían coincidir con bancadas de izquierda en temas “de carácter más social y hasta de carácter conservador”.

“Es lo que ha pasado en el Congreso. Creo que así se podrá ir avanzando en temas que nos podamos poner de acuerdo”, aseveró.

Galarreta adelantó que ya “hay conversaciones” con virtuales congresistas de Renovación Popular, aunque no precisó quiénes. “Hay saludos de la propia gente que ha sido elegida. Varios parlamentarios de Renovación se han comunicado a saludar, a conversar. Nosotros somos un equipo con experiencia para hacer los puentes”, dijo.

Según aseguró, una eventual presidencia de Keiko Fujimori no debería interpretarse como un gobierno partidario. “No podemos gobernar solo con nuestra visión. No será un gobierno del fujimorismo, de Fuerza Popular, sino casi de emergencia para buscar la unidad nacional”, planteó.

Cuestiona a Sánchez

El candidato fujimorista criticó la postulación presidencial de Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), a quien calificó de “aventurero”.

“Roberto Sánchez no va a resolver ningún problema de la delincuencia y nosotros sí lo vamos a hacer. El congresista Sánchez, porque hay que decirlo: el señor congresista Roberto Sánchez, que es parte de este Congreso que nadie quiere, es parte de este Congreso, los ‘mochasueldos’, ‘Los Niños’”, manifestó.

Aunque Sánchez no ha sido involucrado judicialmente en esos casos, Galarreta lo vinculó políticamente.

“Creo que poca gente lo ubica como congresista. Creo más bien que es un aventurero. Se ha puesto el sombrero, está tratando de agarrar agua para su molino. Es el que aparece con el discurso que mucha gente cree, con mucha razón”, sostuvo.

Además afirmó que las propuestas del legislador implicarían un cambio del modelo económico vigente desde la década de 1990.

“El señor Sánchez, además de querer destruir el modelo económico, de querer retroceder todo lo avanzado, ¿va a resolver los problemas que realmente tienen los peruanos? Nosotros creemos que no”.

Referencia al gobierno de Alberto Fujimori

En otro momento, el dirigente fujimorista apeló al legado del gobierno de Alberto Fujimori y destacó las obras de infraestructura ejecutadas durante la década de 1990. Señaló que ese enfoque debería retomarse para atender demandas ciudadanas vinculadas a servicios básicos y seguridad.

“Sus principales aciertos fueron las obras que hizo en cada región. Tenemos que ir a eso, a solucionar el problema del día a día del ciudadano”, indicó.

Mientras el fujimorismo destaca la derrota del terrorismo y la estabilización económica de la década de 1990, sus detractores recuerdan las violaciones a los derechos humanos y los casos de corrupción.

Cuestionamientos a sanción de la ONPE

Galarreta también se refirió a la reciente sanción impuesta por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) contra Fuerza Popular. El organismo electoral determinó aplicar una multa de S/ 198.000, equivalente a 36 UIT, y la pérdida del 50% del financiamiento público directo al concluir que el partido utilizó recursos públicos para actividades no contempladas en la Ley de Organizaciones Políticas.

La resolución de la ONPE concluyó que la agrupación incurrió en una infracción considerada “muy grave” al destinar fondos públicos a actividades que no calificaban como capacitación política ni como gastos ordinarios permitidos.

No obstante, Galarreta cuestionó los criterios empleados por la entidad electoral y confirmó que el partido apelará la decisión.

“En este caso específico, ellos consideran que nuestra capacitación no puede ser online”, afirmó.

El dirigente añadió que existen antecedentes de decisiones erróneas por parte de la ONPE y cuestionó la legitimidad del organismo.

“Son criterios que vamos a apelar. Ya la ONPE se ha equivocado varias veces. Encima [está] desprestigiada. A nosotros nos multan, pero contratan mypes para hacer auditorías”, declaró.

Más información

Hasta la publicación de esta nota, Keiko Fujimori no realizó actividades públicas durante este lunes. Tampoco lo hizo Roberto Sánchez.

En tanto, el candidato presidencial Rafael López Aliaga (Renovación Popular) difundió en su cuenta en Facebook una nueva convocatoria a una marcha de protesta por las irregularidades en el proceso electoral del pasado 12 de abril.