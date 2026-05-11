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Resumen

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A cuatro semanas de la segunda vuelta electoral, Juntos por el Perú, el partido del candidato presidencial Roberto Sánchez, mantiene vigente como política internacional el distanciamiento del Perú de Estados Unidos y del predominio del dólar estadounidense, además de un acercamiento a países como Cuba, Venezuela y Nicaragua, cuestionados por denuncias vinculadas a vulneraciones de la democracia y los derechos humanos.

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