A cuatro semanas de la segunda vuelta electoral, Juntos por el Perú, el partido del candidato presidencial Roberto Sánchez, mantiene vigente como política internacional el distanciamiento del Perú de Estados Unidos y del predominio del dólar estadounidense, además de un acercamiento a países como Cuba, Venezuela y Nicaragua, cuestionados por denuncias vinculadas a vulneraciones de la democracia y los derechos humanos.

Una revisión de este Diario al plan de gobierno de Juntos por el Perú —de 74 páginas— permitió identificar al menos tres propuestas alineadas con una política exterior crítica hacia los países de Occidente, el intervencionismo militar y la influencia tecnológica extranjera.

Además, el documento plantea fortalecer vínculos con Rusia y China a través de los BRICS, bloque político-económico considerado “antiestadounidense”.

El plan evidencia una postura crítica hacia Estados Unidos, al que describe como una “potencia en decadencia” que ejerce control e influencia sobre países de América Latina. También le atribuye intervenciones militares en Irak, Libia, Panamá y Nicaragua con el propósito de apropiarse de recursos naturales.

El candidato a la presidencia Roberto Sánchez realizó un mitin político en la zona de Huaycán, donde se congregaron simpatizantes y vecinos del sector. La actividad se desarrolló como parte de su campaña electoral. Foto: Cesar Bueno @photo.gec

—Desvinculación con occidente—

En el subtema “Soberanía y solidaridad internacional”, el partido sostiene que Juntos por el Perú se “alinea con los países latinoamericanos que marchan independientemente: Cuba, Brasil, Uruguay, Nicaragua, Honduras, Colombia, Venezuela y México”. La afirmación, acompañada del mensaje “El Perú no es colonia ni patio trasero de nadie”, sugiere que, de llegar al gobierno, la agrupación de izquierda buscaría que el país adopte esa misma postura internacional.

En otro de sus planteamientos precisa “impulsar la integración del Perú a los BRICS en términos igualitarios”. Este bloque, cuyo nombre surge de las iniciales de sus países fundadores —Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica— promueve la cooperación entre economías emergentes y busca eliminar la dependencia del dólar y de la influencia de Estados Unidos y Europa en el comercio internacional.

“En materia económica la preeminencia de los BRICS ya es un hecho irrefutable y va en crecimiento. Hoy en día su aporte es aproximadamente el 40% del Producto Interno Bruto (PIB) mundial en términos de Paridad de Poder Adquisitivo (PPA), lo que va superando por quinto año al G7 en esta métrica desde 2020”, señala el plan de gobierno.

En otro apartado, la agrupación propone rechazar “cualquier forma de intervención extranjera, ya sea militar, cultural y tecnológica para contrarrestar cualquier forma de tutelaje y avasallamiento neocolonial”, además de impulsar “mecanismos de defensa antiimperialistas común”.

También refiere que “no se permitirá el ingreso a nuestro país de ninguna fuerza de ocupación” y añade: “Retiraremos las bases militares del país”.

El candidato a la presidencia Roberto Sánchez realizó un mitin político en la zona de Huaycán, donde se congregaron simpatizantes y vecinos del sector. La actividad se desarrolló como parte de su campaña electoral. Foto: Cesar Bueno @photo.gec

—Los riesgos y efectos en el Perú—

Consultados por El Comercio, los excancilleres Francisco Tudela y Luis Gonzáles Posada indicaron que las propuestas de Juntos por el Perú resultan ser riesgosas para la economía y comercio del país, toda vez que mantenemos un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.

En su turno, Tudela refirió que lo que busca el partido con Sánchez a la cabeza es una desvinculación “de la vida económica del mundo desarrollado” y una mayor dependencia de China y de Rusia, y un antagonismo con los Estados Unidos".

Sobre el hecho de alinearse con Cuba, Venezuela, Nicaragua y México, respondió que “es pura retórica sin contenido” y que “en el fondo lo que plantean es un retroceso histórico que además amenaza las libertades individuales y la libertad de prensa”.

“En el terreno monetario plantear el desmarcarse de los Estados Unidos es un absurdo porque el dólar es universalmente utilizado”, señaló en otro momento.

Excanciller Francisco Tudela. fotos: joel alonzo/gec / JOEL ALONZO

Al ser consultado sobre el hecho de que JP rechaza cualquier intervención extranjera militar y tecnológica, respondió que tiene una política muy similar a la de la China.

“Eso significa para empezar el control del internet. La China tiene sus filtros. Todo aquello a lo cual nosotros tenemos acceso en materia de información a través del internet, ya no lo tendríamos porque la forma principal de intervención respecto de la información, la cultura la tecnología es el internet”, añadió.

En el mismo sentido opinó el excanciller Luis Gonzales Posada. Calificó de riesgosa la propuesta de Sánchez al intentar alinear al Perú con países dictatoriales e intentar desmarcarnos de países mundiales y quebrar el tratado de libre comercio con EE.UU.

“No me queda duda que en un eventual gobierno de Sánchez habrá una dictadura. Él busca legitimarse entre la comunidad internacional porque sabe que Cuba es una dictadura que tiene 70 años y registra una pobreza de 79%”, agregó.