En Facebook se hizo viral una publicación que mostraba capturas del portal oficial del conteo de votos de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), y aseguraba que la entidad electoral habría creado nuevos distritos.

“Alguien me puede decir si la ONPE está facultada para crear nuevos distritos? Resulta que dicha entidad ha creado 2 nuevos: los distritos de ‘Tapiz’ y ‘Edificio’. ‘Error de sistema’ ¿a quiénes contrataron para diseñar sus aplicativos? ¿colegiales de primaria? porque ni siquiera un estudiante de instituto comete ese error”, se lee en la descripción del post.

Sin embargo, esta información es falsa.

El origen del error: la traducción automática

PerúCheck revisó el portal oficial de conteo de la ONPE y pudo identificar que el mapa de la imagen corresponde al distrito de Tapiche, y no Tapiz. ¿Qué sucedió? La confusión nace del uso de herramientas tecnológicas externas.

Al utilizar la opción “Traducir al español” del navegador Google Chrome, en el portal de resultados de la ONPE, el algoritmo de Google identifica erróneamente términos de la lengua amazónica Kapanawa y los traduce de forma literal.

Los supuestos distritos creados, según el bulo, son Tapiz, Tapiz Alto y Edificio. Sin embargo, en el portal de la ONPE, los nombres reales son Tapiche, Tapiche Alto y Puinahua, distritos de la provincia de Requena.

¿Por qué Google traduce estos nombres?

Sucede que el sistema de Google identifica los vocablos del Kapanawa —una lengua originaria en peligro de extinción—, perteneciente a la familia lingüística Pano. Los habitantes originarios del Kapanawa habitan, precisamente, en las riberas de los ríos Alto Tapiche y Buncuya.

En esta lengua, el término “Capa” significa ardilla y “Nahua” se traduce como gente. De hecho, la autodenominación Kapanawa significa ‘gente ardilla’. El traductor de Google, al no reconocer la toponimia oficial del Estado peruano dentro de un contexto de traducción automática, intenta corregir los nombres de los distritos por términos en español que considera gramaticalmente cercanos.

El pueblo Kapanawa: una cultura viva

El pueblo Kapanawa es una comunidad real y vigente en Loreto. El Ministerio de Cultura estima su población en 1,601 personas; y, según el Censo Nacional 2017, 288 personas se autoidentifican como parte de este pueblo. Es una lengua en peligro de extinción debido a que sólo 117 personas manifestaron haber aprendido a hablar en Kapanawa durante su niñez, lo que representa apenas el 0,002% del total de lenguas originarias del país.

Conclusión

La ONPE no creó nuevos distritos, como dice el viral. Se trata de una interpretación del traductor de Google al procesar nombres derivados de la lengua originaria Kapanawa. Por esta razón, PerúCheck califica esta afirmación, difundida en redes sociales, como falsa.

Este artículo fue elaborado por PerúCheck, una alianza de medios liderada por el Consejo de la Prensa Peruana que busca combatir la desinformación. Para ver la nota original haz clic aquí.